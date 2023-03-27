Antalya’da çete operasyonu: 15 tutuklu

Antalya’da "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "örgüt yapılanmaları", "örgüt faaliyetleri çerçevesinde yağma (gasp)", "tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "mala zarar verme" suçlarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 15 şüpheli tutuklandı.

Sosyal medyada ve popüler arkadaşlık uygulamaları ile sahte kadın hesapları üzerinden, "avcı" tabir edilen kadınların Antalya’ya eğlenmek amacı ile gelen şahısları belirli eğlence mekanlarına yönlendirerek buluştukları, birlikte eğlendikleri esnada ara fahiş adisyon getirerek zorla ödettikleri, itiraz edenleri veya yeteri kadar parası olmayanları tehdit ederek internet bankacılığı veya yanlarına örgüt üyesi refakatinde ATM’lerden para çektirerek ödemeye zorladıkları, bu aşamadan sonra örgüt üyesi kadınların bir bahane ile işletmeden uzaklaştırdıkları ve yeni bir müşteriye yönlendirdikleri iddiaları üzerine yapılan 3 aylık çalışma sonucu, Antalya merkezli üç ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda; 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda; 2 adet silah, 50 adet fişek ve suça konu para ele geçirildi.

Haklarında yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4’ü hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 15 şüpheli ise tutuklandı.