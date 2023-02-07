AFAD: “Toplam 4 bin 544 vatandaşımız hayatını kaybetti”

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkisi hissedilen depremlerdeki toplam can kaybının 4 bin 544’e yükseldiğini duyurdu.

Meydana gelen depremlerle ilgili saat 19.00 itibarıyla toplam can kaybının 4 bin 544’e yükseldiğini bildiren AFAD, 26 bin 721 vatandaşın da yaralandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, “06.02.2023 tarihi 04.17’de Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İlk depremin ardından en büyüğü Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde olacak şekilde toplam 435 deprem meydana gelmiştir. SAKOM’dan alınan bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 4 bin 544 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 26 bin 721 vatandaşımız yaralanmıştır. Bölgede AFAD, PAK, JANDARMA, DAK, Milli Savunma Bakanlığı, UMKE, itfaiye, Milli Eğitim Bakanlığı, Güven, STK ve gönüllüler, güvenlik, yerel destek ekiplerinden görevlendirilen personel ile uluslararası arama kurtarma ekiplerinden oluşan toplam arama ve kurtarma personeli sayısı 60 bin 217’dir. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden yardım için gelen 3 bin 251 personel afet bölgesine sevk edilmiştir. Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 4 bin 746 araç sevk edilmiştir. Afet bölgelerine 31 vali ve 70’in üzerinde kaymakam görevlendirilmiştir" denildi.

Toplam 100 hava unsuruyla destek verildi

Depremle ilgili çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği aktarılan açıklama şöyle devam etti:

“Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı toplam 100 hava unsuruyla İstanbul, Ankara ve İzmir’den bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulmuştur. Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 9, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 1 olmak üzere toplam 10 gemi görevlendirilmiştir. Ayrıca tahliye maksadıyla görevlendirilen TCG İskenderun gemisi İskenderun İsdemir Limanı’na intikal etmiş ve yaralı vatandaşlar gemiye kabul edilmektedir. Afet bölgesine AFAD’dan 1.389.774.06,04 TL ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 250.000.000 TL olmak üzere toplam 1.639.774.016,074 TL acil durum ödeneği gönderilmiştir.”

“Kurumsal hesaplardan dezenformasyonla mücadele kapsamında resmi açıklamaların takip edilmesine yönelik gerekli uyarılar yapılmıştır”

Çalışmalarla ilgili diğer detaylara ait bilgilerin de yer aldığı açıklamada, “Toplam 300 bin battaniye, 54 bin 511 adet AFAD aile yaşam çadırı, 102 bin 254 adet yatak, 178 bin 732 adet yastık çarşaf, 4 bin 602 mutfak seti, 3 bin 761 ısıtıcı, ısınma için 4 bin 452 tüp başlığı, 557 konteyner ve 747 adet 112 metrekare çadır gönderilmiştir. Kızılay’dan 79 ikram aracı, 16 mobil mutfak, 1 mobil aşevi, 5 sahra mutfak, 2 mobil fırın, 86 hizmet aracı görevlendirilmiştir. Jandarma’dan 2 mobil mutfak, 1 mobil fırın, İHH, Hayrat, Beşir, İnsiyatif derneklerinden 1’er adet mobil mutfak bölgeye sevk edildi. Afet bölgelerinde 259 bin 764 çorba, 27 bin 956 litre su, 4 bin 250 ekmek, 4 bin 450 ekmek arası döner, 371 bin 333 ikramlık malzeme ve 16 bin 700 çay dağıtımı yapılmıştır. 4 Mobil Sosyal Hizmet Merkezi, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya illerine görevlendirilmiştir. Bölgeye bin 366 personel ve 106 araç sevk edilmiştir. Afet İletişim Grubu çalışmaları kapsamında kurumlar arası koordinasyon ve bilgi akışı sağlanmakta, kamuoyunu doğru ve hızlı bilgilendirmek ve söylem birliğini güçlendirmek üzere resmi açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları koordine edilmektedir. Kurumsal hesaplardan dezenformasyonla mücadele kapsamında resmi açıklamaların takip edilmesine yönelik gerekli uyarılar yapılmıştır. CİMER Deprem Acil Hattı açılmış olup yapılan başvurular en hızlı şekilde ilgili kurumlarla paylaşılmaktadır. Ayrıca Gaziantep AFAD Merkezinde basın merkezi kurulmuştur. Ulusal ve uluslararası medyanın bilgilendirilmesi sağlanmaktadır” denildi.