ABD’deki hortum felaketinde ölü sayısı 23’e yükseldi

ABD’nin Mississippi eyaletinde çıkan hortum nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23’e yükseldi.

ABD’nin güneydoğusunda yer alan Mississippi eyaletinde çıkan hortum ve şiddetli gök gürültülü fırtınaların bilançosu ağırlaşıyor. Mississippi Acil Durum Yönetimi Ajansı (MEMA) tarafından yapılan açıklamada, hortum nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 23’e yükseldiği bildirildi. Onlarca kişinin yaralandığı ve 4 kişinin de kayıp durumda olduğu aktarıldı. Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Eyalette büyük yıkıma yol açan hortum nedeniyle çok sayıda evde ve binada hasar meydana geldi. Elektrik hatları ve ağaçlar devrilirken, binlerce kişi elektriksiz kaldı.