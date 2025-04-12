Sanatseverlerin ilgiyle takip ettiği sanatın şehirle buluşması Artweeks Istanbul XI. Solo Edisyon kapılarını açtı.İSTANBUL (İGFA) - Çağdaş Türk sanatının en önemli organizasyonlarından biri olan Artweeks Istanbul, bu yıl XI. Edisyonu ile sanat tutkunlarına yepyeni bir deneyim sunuyor. Genç ve usta sanatçıların aynı çatı altında bir araya geldiği, kuşaklar arası bir diyaloğa sahne olan etkinlik; katılımcıları hem kapsayıcı hem de yenilikçi bir sanat yolculuğuna çıkartıyor. İlk kez Artweeks Solo adıyla düzenlenen XI. Edisyon, Bilgili Holding ev sahipliğinde The Ritz-Carlton Residences İstanbul B Blok'ta 10-14 Nisan tarihleri arasında sanatseverleri bekliyor.

Bilgili Sanat ve Sabiha Kurtulmuş tarafından düzenlenen Artweeks Istanbul XI. Solo Edisyon başladı. 10 Nisan’da gerçekleştirile ön gösterim sonrası, 11-14 Nisan tarihleri arasında genel ziyarete açılarak sanatseverleri ağırlayacak etkinlik, bireysel sanatçı hikayeleri ve eşsiz eserlerle dolu birçok özel bir sanat yolculuğu sunuyor. Çağdaş Türk sanatının en prestijli organizasyonlarından biri olan ve bu yıl ilk kez ‘Solo Edisyon’ formatıyla düzenlenen etkinlik 12 galeri ile birlikte 53 solo sergiyi sanatseverlerle buluşturuyor. Resimden heykele, fotoğraftan seramiğe kadar farklı disiplinlerden sanatçıları ve eserlerini bir araya getirerek sanatseverlere derinlemesine bir keşif imkanı sağlıyor.

Sanat ve Şehir: Dönüştürücü Bir Güç

Artweeks Istanbul’un önemine ve sanatın dönüştürücü gücüne dikkat çeken Bilgili Holding CEO’su Sinan Temo şunları konuştu;

"Sanat, toplumun yanı sıra şehirleri de dönüştürebilen en güçlü unsurlardan biridir. Biz, Bilgili Holding olarak sanatın bu dönüştürücü gücüne inanıyor ve sanatı yalnızca desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda onunla bir bağ kuruyoruz. Artweeks Istanbul gibi organizasyonlar da bu bağın somut bir yansımasını oluşturuyor. Şehir ile sanatın buluştuğu bu etkinlikler, yalnızca sanatçıları değil, tüm toplumu etkileyen bir kültürel dönüşüm yaratıyor. Sanatı desteklemeyi, topluma katkı sağlamak olarak görüyoruz. Bizim için sanat, geleceği şekillendiren bir güçtür ve bu gücü desteklemekten gurur duyuyoruz."