Elif Kör, etrafında arıcılık yapan insanların sohbetlerinin ilgisini çekmesi ve oğlunun balı çok sevmesiyle başladığı arıcılık mesleği gelir kaynağı oldu.

Şavşat’da yaşayan üniversite mezunu ve aynı zamanda kamuda güvenlik görevlisi olarak çalışan Elif Kör’ün hikâyesi 5 yıl öncesine dayanıyor. Çevresinde arıcılık yapan arkadaşlarının arıcılık üzerine sohbetlerinin ilgisini çekmesi üzerine kolları sıvadı. Önce Halk Eğitim Merkezinin açmış olduğu arıcılık kursundan eğitim aldı. Daha sonra iki kovan alarak öğrendiklerini uygulamaya başladı. Mesai saatlerinin dışında kalan zamanını arılarıyla geçiren Elif Kör, iki kovanını bir yıl sonra 10 kovana çıkardı. Her yıl kovan sayısını artırarak 5 yılın sonunda 50 kovan arıya ulaştı. Artvin arıcılar birliğine de kayıt yaptıran Kör, resmi olarak ilk kadın arıcı oldu.



Eşi ve oğlu manevi destek verse de erkek gücü gerektiren tüm işleri tek başına yapan Elif Kör, çevresi tarafından takdir ediliyor. Kadın arıcı olması sayesinde geniş pazara ulaştığını ifade eden Kör, yıllık ortalama 500-750 kg arasında rekolte aldığı balların Türkiye’nin bir çok ilinden alıcısı olduğunu belirtiyor.

Genç Kadın arıcı Elif Kör’ün hedefleri arasında önce arılığını yeniden tasarlamak ardından da arı sütü üretimi ve ana arı yetiştiriciliğine adım atmak var.



Arıcılığa başlama sebebinin esas nedeninin ama oğlunun balı çok sevmesi olduğunu ifade eden Elif Kör, "Arıcılığa başlama sebebim oğlumun balı çok sevmesi ve etrafımda arıcılık yapan insanların sohbetleri. Bunlar beni cezp etti. Bundan 5 yıl önce Halk Eğitim Merkezinde kurslara katılıp eğitim alarak 2 kovan arıyla bu işe başladım. Ertesi yıl 10 kovan arı ile devam ettim ve her yıl kovan sayımı artırarak 50 kovan arıya ulaştım. Arıcılık bir kadın için çok zor bir meslek bir o kadar da kolay bir meslek erkek gücü gerektiren yerler oluyor. Buralarda çok zorlandığım anlar oluyor ama arılarımı çok sevdiğim için bunlara katlanabiliyorum. Bu işi tek başıma yapıyorum hiç kimseden destek almadan yapıyorum. Manevi olarak eşim ve oğlum destek veriyor. Bu benim için en büyük güç” dedi.

Mesleğin zorluklarından bahseden Kör, yeteri sayıda kovana ulaştığını tek başına olduğu içinde zorlandığını ifade ederek şunları söyledi:

“Tek başıma uğraştığım için zorlanıyorum. Aynı zamanda kamuda çalıştığım için hepsine aynı anda yetişmek benim için çok zor oluyor. 2 kovan arı ile başladığım arıcılık serüvenim 50 kovan arıyla devam ediyor. Artvin arıcılar birliğine de üye oldum resmi kadın arıcısıyım.”

Bundan sonraki hedeflerinin arasında arılığını yeniden tasarlamak ve akabinde ana arı yetiştiriciliği ve arı sütü üretimi yapmak olduğunu belirten Kör, bunun için Ardahan Üniversitesinde gerekli eğitimlerimi tamamladığını sözlerine ekledi.