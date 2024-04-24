İngiltere Premier League'in 29. hafta erteleme mücadelesinde Arsenal ile Chelsea karşı karşıya geldi. Emirates'te oynanan mücadeleye ev sahibi; David Raya, White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu, Partey, Odegaard, Rice, Saka, Trossard, Havertz 11'i ile başladı. Chelsea ise; Petrovic, Gilchrist, Disasi, Badiashile, Cucurella, Caicedo, Enzo Fernandez, Madueke, Gallegher, Mudryk, Nicolas Jackson 11'i ile sahaya çıktı.



Kırmızılar ilk yarıyı Leandro Trossard'ın 4. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda rakip ceza sahasında oyun üstünlüğünü iyice arttıran Arsenal, üst üste goller bularak farkı arttırdı. Ben White ve Kai Hawertz'in 2'şer gol kaydettiği mücadelede Mikel Arteta'nın öğrencileri 56 kez rakip ceza sahasında topla buluştu.

Karşılaşmadan 5-0'lık sonuçla galip ayrılan Arsenal, puanını 77'ye yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğunda yer alıyor. Chelsea ise 47 puanla 9. sırada kaldı.

Arsenal, 28 Nisan Pazar günü Tottenham ile deplasmanda karşılaşacak.