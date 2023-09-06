İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, birçok ilçede sele neden oldu. Selden etkilenen ilçelerden olan Arnavutköy'de hasar tespit çalışmaları sürerken Belediye Başkanı Haşim Baltacı, mağdur vatandaşlara yapılan ilk ödemenin belediyenin de verdiği miktarla toplamda 20 bin lira olduğunu sosyal medya hesabında paylaştı. Baltacı, yaptığı paylaşımda, "Hasar tespiti tamamlanan yerlerde, mağdur vatandaşlarımıza Kaymakamlık aracılığıyla, AFAD ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen miktara ilaveten, belediyemizin yapacağı ödemeyle birlikte, ilk etapta 20 bin TL yardım yapılacaktır. Hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, sağlıklı günler diliyorum" ifadelerine yer verildi.

