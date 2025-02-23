Arıcılığın Tarımsal Üretimdeki Önemi

Şahin, arıcılığın tarımda kritik bir rol üstlendiğini belirterek, arıların verimli çalışmaması durumunda tarımsal üretimin aksayacağını ifade etti. Geçen yıl, arıların verimli çalışamaması nedeniyle bal üretiminin yüzde 25 oranında azalarak 80 bin tona düştüğünü kaydeden Şahin, bunun yalnızca balda azalma ile sınırlı kalmadığını, bitkisel üretime de olumsuz yansıdığını söyledi.

Küresel İklim Değişikliğinin Etkileri

Şahin, küresel iklim değişikliğinin arıcılığı ciddi şekilde etkilediğini, sıcaklık farklarının arıları olumsuz etkilediğini dile getirdi. Arıların, hava koşulları nedeniyle dışarı çıkamadığı zamanlarda beslenmenin zorlaştığını ve bu durumda arıların hayatta kalmasının tehlikeye girdiğini belirtti. Özellikle Mayıs ve Haziran aylarında Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Marmara Bölgesi'nde hava aniden soğuyarak arıların dışarı çıkmalarını engelleyebiliyor. Bu gibi durumlar, kovanların çökmesine yol açabiliyor.

Arıcılığa Destek Talepleri

Arıcılığın desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, "Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımda mazot, gübre ve hayvancılıkla ilgili çeşitli destekler sağlıyor. Ancak arıcılığa üvey evlat muamelesi yapılmamalıdır" dedi. Arıcılar için yılda kovan başına indirimli 5 kilogram şeker desteği talep eden Şahin, bu desteğin geçen yıl Bakanlık tarafından sağlandığını hatırlatarak, bu yıl da aynı desteğin verilmesini istedi. Şahin, şekerin fiyatının yüksek olduğunu ve üreticilerin bu maliyetlerle gezginci arıcılık yapmasının zor olduğunu belirtti.

Kışın Arıların Hayatta Kalabilmesi İçin Şeker Desteği

Şahin, kışın arıların hayatta kalabilmesi için kovana şeker verilmesi gerektiğini vurguladı. Arıların beslenmesi, yavruların hayatta kalabilmesi için hayati öneme sahip. Beslenme sağlanmazsa yavrular ölür ve bu da kovanın çökmesine neden olur. Şahin, "Bahara dirençli arılarla girmek, tarımsal üretimi olumlu etkiler. İyi çalışan arı, bitkisel üretimi artırır. Meyve bahçeleri ve çiçekler, biz arıcıları bekliyor" dedi.

Türk Arıcılığı Desteklenmeli

Şahin, Türk arıcılığının kontrollü şekilde desteklenmesi gerektiğini, küresel iklim değişikliğine karşı arıcılığın güçlendirilmesi için gerekli adımların atılması gerektiğini ifade etti. İndirimli besleme şeker desteği uygulamasının hayata geçirilmesi gerektiğini yineleyerek, Türk arıcılığının geleceği için bu tür desteklerin önem taşıdığını belirtti.