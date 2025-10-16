Yeni fiyat listesine göre M4 çipli MacBook Air artık 49.999 TL yerine 57.999 TL’den satılacak. MacBook Pro’nun başlangıç fiyatı ise 79.999 TL’den 94.999 TL’ye yükseldi. iMac artık 72.999 TL, Mac mini ise 36.999 TL’den satışa sunuluyor. Üst segmentteki Mac Studio modelinin başlangıç fiyatı ise 118.999 TL olarak güncellendi.

Apple’ın yeni tanıttığı 14 inç M5 çipli MacBook Pro, önceki nesle göre 3,5 kata kadar daha yüksek yapay zeka performansı ve 1,6 kata kadar daha hızlı grafik gücü sunuyor. Şirket, modelin 24 saate kadar pil ömrü sunduğunu belirtiyor. Cihaz, 94.999 TL başlangıç fiyatıyla ön siparişe açıldı.

Zam sadece Mac modelleriyle sınırlı kalmadı. iPad serisinin fiyatları da yukarı yönlü güncellendi.

M5 çipli iPad Pro 11 inç: 49.999 TL → 59.999 TL

M5 çipli iPad Pro 13 inç: 64.999 TL → 74.999 TL

iPad mini: 24.999 TL → 29.999 TL

iPad Air: 29.999 TL → 34.999 TL

Standart iPad: 16.999 TL → 19.999 TL

Apple, yeni M5 işlemcili iPad Pro’nun da selefine kıyasla 3,5 kata kadar daha yüksek yapay zeka performansına sahip olduğunu vurguluyor. Cihaz, ayrıca Wi-Fi 7 ve gelişmiş hücresel bağlantı desteği ile profesyonel kullanıcıları hedefliyor.

Teknoloji tutkunları yeni modellerin performans artışını merakla beklerken, Türkiye’deki fiyat artışları kullanıcılar arasında tartışma konusu oldu.