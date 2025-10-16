Samsun’da 50 yılı aşkın süredir ayakkabı tamirciliği yapan Ahmet Özsüleyman, son haftalarda işlerinde gözle görülür bir artış yaşandığını söyledi. Özsüleyman, “Havalar soğudu, yağmur başladı, tamir işleri de arttı. Kışın en yoğun dönemimizdir. Şu anda en çok bot ve kışlık ayakkabılar geliyor. Taban değişimi, dikiş ve su geçirmezlik işlemleri ön planda. Eski ayakkabılar daha dayanıklıydı, fabrikasyon ürünlerde su çekme çok oluyor,” dedi.

Tamir ücretleriyle ilgili bilgi veren Özsüleyman, “Alt dikişi 150 lira, komple taban değişimi 600 lira civarında. Ufak tefek onarımlar ise 50 ila 150 lira arasında değişiyor. Yeni bir bot 5 bin liradan başlıyor. Vatandaş tamiri tercih ediyor, çünkü çok daha ekonomik,” ifadelerini kullandı.

“Çırak yetişmiyor, zanaat unutuluyor”

Mesleğin geleceği konusunda endişeli olduğunu belirten Özsüleyman, zanaatın toplumda hak ettiği değeri görmediğini vurguladı:

“İnsanlar çocuklarını sanata yönlendirmiyor. Zanaatı öcü gibi gören veliler var. Oysa zanaatkâr aç kalmaz. 50 yıldır bu işi yapıyorum, işimi severek sürdürüyorum. Ama son çalıştırdığım çırak 10 yıl önceydi. Bu meslekte biri 3 yılda usta olur, yeter ki öğrenmeyi istesin. Para sonrasında zaten gelir.”