Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı UKOME Şube Müdürlüğünün sekretaryasının yürüttüğü Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (UKOME) Genel Kurulu bugün toplandı. Kurulda birçok kurum ve kuruluş temsilcisi yer aldı. Toplantıda ulaşım esnafının yaşamış olduğu sorunlar ve zam teklifleri ile talepler görüşüldü. Toplantının sonunda alınan zam kararları açıklandı.

Buna göre taksimetre ücretinde yüzde 42 artış yapıldı. Taksimetre açılışı 14 TL'den 20 TL'ye, kilometre ücreti 18 TL'den 25 TL'ye çıkarken; saat ücreti 84 TL, birim metre (100 metre) 2,5 TL, indi bindi ise 50 TL'den 60 TL oldu.

Yeni tarifenin 15 Ağustos'ta uygulamaya geçeceği öğrenildi.