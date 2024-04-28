Türkiye'nin turizm cenneti Antalya'daki lüks bir otelde İngiltere'deki bir site üzerinden rezervasyon yaptıran müşterinin Türk olduğu fark edince 120 Euro "milliyet farkı ücreti" alındığına dair fatura gündeme bomba gibi düştü.

İngiltere merkezli bir web sitesi üzerinden rezervasyon yapan Türk müşterinin, Türk olduğu anlaşılınca kendisinden 120 avro 'milliyet farkı ücreti' tahsil edildi.

Sosyal medyada büyük tepkilere yol açan olay sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.

Bakanlık açıklamasında, "Antalya'da bir otelde yaşanan ve sosyal medyada da yansıyan otel rezervasyonuna yönelik olarak Bakanlığımızca otelden resmi savunma istenmiş ve yapılacak denetim için kontrolör görevlendirilmiştir" denildi.

Açıklamada, "Otelde yapılacak denetim ve incelemenin ardından yasal mevzuat gereği gerekli cezai işlem uygulanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Otelden yapılan açıklamada ise "Yanlış anlaşılmalara sebep olan ‘milliyet farkı’ ifadesi nedeniyle kamuoyundan samimiyetle özür diliyoruz" denildi.

İşte otelin yaptığı yazılı açıklama:

Hepimizi derinden üzen, teyit edilmemiş bilgilere dayalı içeriklerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz. Öncelikle yanlış anlaşılmalara sebep olan 'milliyet farkı' ifadesi nedeniyle kamuoyundan samimiyetle özür diliyoruz. Amacını aşan bu ifadenin dikkatsizlik nedeniyle ve hassasiyetler öngörülemeden kullanılması hepimizi derinden üzmüştür.

Hizmet verdiğimiz alanda eşitlik kavramına aykırı herhangi bir ayrımcı tutum ve davranış söz konusu olamaz. Habere konu olan yanıltıcı rezervasyon 14 Nisan 2024 tarihinde İngiltere üzerinden bir web sitesinden Türkiye'den iki kişi adına yapılmıştır.

Misafirlerimiz otele geldiklerinde bir kişinin Romanya vatandaşı olduğu, rezervasyonun Türkiye'den yapılmış gibi gösterildiği, yanlış bilgi beyan edildiği anlaşılmıştır.

Bunun üzerine fiyat farkı oluştuğu misafirlerimize aktarılmıştır. Bölgesel ve dönemsel kampanyalar nedeniyle bu tür fiyat farkları oluşabilmektedir.

Konu bu nedenle ortaya çıkan fiyat farkı iken tutarın 'milliyet farkı' olarak yansıması olayın kapsamını

değiştirmiştir.

Yanlış anlaşılan ifade nedeniyle en içten özürlerimizi tekrarlıyor, konuyu kamuoyun takdirine sunuyoruz.

Saygılarımızla