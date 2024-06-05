Türkiye turizminin başkenti Antalya yerli ve yabancı ziyaretçi sayısında rekorunu tazeledi. Bu yıl sezona iyi bir başlangıç yapan turizm kentinde ilk 5 ayda 4 milyona yakın ziyaretçi ile yeni bir rekora imza atıldı.

Antalya'nın yılın ilk 5 ayında ağırladığı ziyaretçi sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 16,26 arttı.

Turizmde tüm zamanların en iyi başlangıcı rekorunu tazeleyen Antalya ilk 5 ayda toplam 3 milyon 959 bin 267 ziyaretçi ağırladı.

Almanya yine lider

Yılın ilk 5 aylık döneminde Antalya’ya en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında Almanya ilk sıradaki yerini bu sene de korudu.

Antalya’ya en çok ziyaretçi 974 bin 272 ile Almanya’dan gelirken Rusya Federasyonu 857 bin 862 ziyaretçi ile ikinci, İngiltere 451 bin 341 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı.

İngiltere'yi sırasıyla Polonya, Hollanda, Kazakistan, Ukrayna, Litvanya, Belçika ve Fransa takip etti.

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre, ana pazar ülkelerden gelen ziyaretçi sayısında Almanya’nın yüzde 18, Rusya Federasyonu'nun yüzde 9, İngiltere’nin yüzde 28, Polonya’nın yüzde 35, Hollanda’nın yüzde 16, Kazakistan’ın yüzde 12, Ukrayna’nın yüzde 59, Belçika’nın yüzde 12 ve Fransa’nın da yüzde 39 oranlarında artış kaydetmesi dikkati çekti.

Rusya mayısta Almanya'nın önüne geçti

Denizi, kumu, güneşi, tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları ve antik kentleri ile yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı olan Antalya, mayıs ayında da ziyaretçi sayısında rekor kırdı.

Bu yılın mayıs ayında Antalya'ya gelen ziyaretçi sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,72 artarak 1 milyon 892 bin 302 oldu.

Yeni bir rekora imza atılan mayıs ayında Antalya’ya en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında da Rusya Federasyonu ilk sırada yer aldı.

Bu yılın mayıs ayında Almanya’nın önüne geçen Rusya Federasyonu'ndan Antalya'ya 491 bin 78 ziyaretçi geldi.

Almanya 434 bin 609 ziyaretçi ile ikinci sırada yer alırken İngiltere ise 185 bin 221 ziyaretçi ile üçüncü oldu.

Polonya, Hollanda, Kazakistan, Ukrayna, Litvanya, Romanya ve Belarus (Beyaz Rusya) ise İngiltere'nin ardından sırasıyla mayıs ayında Antalya'ya en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında yer aldı.

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre, mayıs ayında ana pazar ülkelerden Rusya Federasyonu yüzde 26, Almanya yüzde 14, İngiltere yüzde 23, Polonya ve Hollanda yüzde 38, Kazakistan yüzde 11, Ukrayna yüzde 66, Romanya yüzde 45 ve Belarus da yüzde 36 oranlarında artış kaydetti.