Bu yıl Apple’ın en dikkat çeken yeniliği, “Plus” modelini rafa kaldırarak yerine “iPhone 17 Air” modelini sunması oldu. Yeni seri; iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max olmak üzere dört farklı modelden oluşuyor.

Öne Çıkan Özellikler

Daha Büyük Ekran: iPhone 17, iPhone 16’ya kıyasla 6.3 inç ekrana yükseltildi ve 120Hz ProMotion yenileme hızına kavuştu.

Kamera Sistemleri: iPhone 17: 48MP ana kamera + 12MP ultra geniş açı lens iPhone 17 Pro / Pro Max: Üçlü 48MP kamera sistemi iPhone 17 Air: Tek 48MP arka kamera

Selfie Kamerası: Serinin tamamında 18MP ön kamera bulunuyor.

Tasarım: iPhone 17 Air modeli yalnızca 5.6 mm kalınlığında ve 165 gram ağırlığında, şimdiye kadarki en ince ve en hafif iPhone unvanını aldı.

Renk Seçenekleri: Lavanta, sis mavisi, siyah, beyaz ve adaçayı yeşili.

Türkiye Fiyatları

Apple, iPhone 17 serisi için ön siparişlerin 12 Eylül’de başlayacağını, satışların ise 19 Eylül’de gerçekleşeceğini duyurdu. Türkiye fiyatları ise şu şekilde açıklandı:

iPhone 17:

256 GB – 77.999 TL

512 GB – 89.999 TL

iPhone 17 Air:

256 GB – 97.999 TL

512 GB – 109.999 TL

1 TB – 121.999 TL

iPhone 17 Pro:

256 GB – 107.999 TL

512 GB – 119.999 TL

1 TB – 131.999 TL

iPhone 17 Pro Max:

256 GB – 119.999 TL

512 GB – 131.999 TL

1 TB – 143.999 TL

2 TB – 168.999 TL

Apple’ın yeni iPhone serisi, özellikle iPhone 17 Air’in inceliği ve Pro modellerdeki gelişmiş kamera sistemiyle öne çıkıyor. Türkiye fiyatlarının ise geçen yılki modellere kıyasla bir miktar daha yüksek olduğu dikkat çekiyor.