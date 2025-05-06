Adana’daki üreticiler, Anneler Günü öncesi yoğun mesai harcayarak sabahın erken saatlerinde gül seralarında hasada başladı. İşçiler, özenle kesilen gülleri dikenlerinden ayırıp paketleyerek satışa hazırlarken, üreticiler bu sezon hem verimden memnun hem de piyasa dengesizliklerinden şikayetçi.

Yerli üreticiler, Hollanda’dan ithal edilen güllerin piyasada baskı oluşturduğunu ve fiyatların bu nedenle düşük kaldığını savunuyor. Dönüm başına 6-7 bin gül hasadı yapan üreticiler, 5 liraya sattıkları güllerin çiçekçilerde 100 liraya, internet sitelerinde ise 11'li buket halinde 799 liraya kadar alıcı bulduğunu belirtiyor.

Gül üreticisi Ogün Sever Okur, bu yıl gülleri satmak yerine annelere hediye edeceklerini ifade ederek, “Geçen yıl da fiyat 5 liraydı ama bu yıl üretim maliyetleri çok arttı. Bu fiyat maliyeti bile kurtarmıyor” diye konuştu.

Bir diğer üretici Ersen Okur ise, ithal güller nedeniyle yerli üretimin zarar gördüğüne dikkat çekerek, “Devletimiz muz ve karpuzda ithalatı nasıl engellediyse gülde de bu adımı atmalı. Güller dışarıda 100 liraya satılıyor ama biz üreticiler 5 liraya zor alıcı buluyoruz” dedi.

Üreticiler, Anneler Günü gibi özel günlerde fiyat farklarının hem üreticiyi hem de tüketiciyi olumsuz etkilediğine dikkat çekerken, yerli üretimin desteklenmesi ve ithalatın sınırlandırılması çağrısında bulunuyor.

Gülün dalında 5 lira, vitrinde 100 lira olduğu bu fiyat makası; sektörün yapısal sorunlarını ve yerli üreticinin yaşadığı zorlukları bir kez daha gündeme taşıdı.