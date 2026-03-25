Bakan Bayraktar’ın açıklamasına göre düzenleme, toplam abonelerin yaklaşık yüzde 12-13’ünü etkileyecek. Geri kalan büyük çoğunluğun, yani yüzde 85-87’lik kesimin mevcut desteklerden yararlanmaya devam edeceği belirtiliyor.

“Destekler sürecek ama hedefli olacak”

Son yıllarda enerji faturalarında ciddi bir kamu desteği uygulandığını vurgulayan Bayraktar, 2026 yılı için ayrılan destek bütçesinin 305 milyar lira olduğunu hatırlattı. Küresel enerji fiyatlarındaki artışın sürmesi halinde bu maliyetin 620 milyar liraya kadar çıkabileceğini ifade etti.

Bu nedenle desteklerin tamamen kaldırılmayacağını, ancak daha hedefli hale getirileceğini belirten Bayraktar, yüksek tüketim yapan abonelerin kapsam dışına alınmasının gündemde olduğunu söyledi.

Enerji arzında risk yok mesajı

Türkiye’nin enerji arz güvenliği konusunda bir sorun yaşamadığını da dile getiren Bayraktar, ithalatın önemli bir kısmının farklı kaynaklarla dengelendiğini belirtti. Özellikle Irak üzerinden sağlanan tedarikle risklerin yönetilebilir seviyede olduğu ifade edildi.

Nisan kritik ay

Elektrik ve doğal gaz tarifelerinde olası değişikliklerin nisan ayında netleşmesi bekleniyor. Yeni düzenleme ile birlikte, yüksek tüketim yapan aboneler için faturaların artması gündeme gelebilir.