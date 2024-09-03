Uzun yıllardır Mamak'taki yuvalarından ayrı kalan hak sahipleri evlerine kavuşmaya devam ediyor.

Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nin 5. Etabında yapımı tamamlanan 252 konutun tapu dağıtım ve anahtar teslim töreni Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katılımıyla gerçekleşti.

Tapu dağıtım ve anahtar teslim törenine; Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Ankara Büyükşehir Belediyesi bürokratları, meclis üyeleri, muhtarlar ve hak sahibi vatandaşlar katıldı.



"16 yıldır, 8 bin 620 hak sahibimiz bekliyor"

Mamak ilçesi Derbent Mahallesi'nde bulunan konutların tapu dağıtım ve teslim töreninde konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “2008 yılında başlayan bu büyük projede bugün, 252 adet konutun teslim törenini gerçekleştirmek için bir araya geldik. Bu projede hedefimiz Mamak'ı, modern, güvenli ve yaşanabilir bir şehir haline getirmekti” dedi.

2008 yılında başlayan proje çerçevesinde hak sahiplerine kira yardımı yapıldığını hatırlatarak açıklamalarını sürdüren Yavaş, “16 yıldır, 8 bin 620 hak sahibimiz bekliyor. 2008 yılından beri, hak sahiplerine kira yardımı yapılıyor. Fakat yapılan bu kira yardımı kira parası alanlara yaramadı, belediyenin cebinden de çıktığıyla kaldı. Çünkü maalesef bizden önceki belediyelerin öncelikleri farklıydı” ifadelerini kullandı.



“Bu insanları mağdur etmeye kimsenin hakkı yok"

Öncelikli olarak vatandaşlara olan borçları ödemek için harekete geçtiklerini vurgulayan Yavaş, şunları söyledi:

“İnsanların evlerini yıkıp, ‘Çok kısa zamanda hemen teslim edeceğiz' diyorsunuz. Vatandaşın parasını başka yerlere harcıyorsunuz. Önce insan borcunu ödemez mi? Vatandaşı mağdur edip, belediyeyle yaptığı sözleşmeden pişman edip, başka yerlere para harcamak yanlıştır.”

4 bin konutun birden temelini attıklarını ancak ekonomik sıkıtılar nedeniyle müteahhitlerin ‘zarar ediyoruz' diyerek vazgeçtiklerini belirten Yavaş, yapılan ihalelerin de iki üç defa mahkemeye taşındığını hatırlatarak şunları kaydetti:

“Amaç şu; ‘Biz yapmadık, onlar da yapmasın ki vatandaş bize laf söylemesin.' Yine Dikmen Vadisi'nde de aynı şekilde. Binin üzerinde borcumuz var. Temelini attık, yürütmeyi durdurma kararı aldı. Alan kim? Belediye meclisi üyeleri. Böyle bir vicdansızlık olmaz. Bu insanları mağdur etmeye hiç kimsenin hakkı yok. Bu işin siyaseti olmaz.”



“Bize umut bağlamış bütün insanların konutlarını teslim etmek için çalışmalarımız devam ediyor"

"Kamu idaresinde devamlılık esastır. Dolayısıyla bir yeni gelen idarecinin eskinin borcu, ben ödemiyorum deme imkânı yoktur” sözleriyle konuşmasına devam eden Başkan Mansur Yavaş, “Bizim gücümüz bu kadarına yetti. Ekonomik sıkıntılar ve artan maliyetler nedeniyle zorlandık. Sürekli olarak finans bulma arayışımız devam ediyor. Başka projelere para harcamak yerine öncelikli olarak Mamak'ta, Altındağ'da, Dikmen Vadisi'nde bizden konut bekleyen ve bize umut bağlamış bütün insanların konutlarını teslim etmek için çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız, borcumuzun tamamını ödemek. Ankara'nın her yerindeki vatandaşların mağduriyetini gidermek bizim boynumuzun borcu ve öncelikli işimizdir” diye konuştu.

“Devam eden 3 bin 21 konutu 2025 yılında tamamlamak istiyoruz"

Konutları gezdiğini belirterek bilgi veren Yavaş, “168 tanesi 120 metrekare, 84 tanesi 80 metrekare olarak, 490 milyon liraya belediyenin imkânlarıyla bunlar bitirildi. Devam eden 3 bin 27 konutun inşaatını 2025 yılında tamamlamak istiyoruz. Diğer etaplarda da arsa ve kat karşılığı yöntemlerle konut üretimi çalışmalarımız devam ediyor. Ben daire başkanımıza şöyle bir talimat verdim; ‘Kat karşılığı verdiğiniz zaman yeter ki bizden daireyi bekleyenlerin borçlarını ödeyelim. Onun üstüne gerekirse belediyeye bir tane daire kalmasın razıyım' dedim. Önceliğimiz borcumuzu ödemek. Yine Mamak'ın çeşitli mahallelerinde bazı büyük projelerimiz de devam ediyor. Mamak Belediye Başkanımızla beraber inşallah Mamak'ı daha da geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Tapularını alan vatandaşlara hayırlı olsun temennilerini ileten Mansur Yavaş, “Tapu teslimini bekledikleri süreçte birçok tapu sahibi maalesef rahmetli oldu. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Cenab-ı Allah bu evlerde ağız tadıyla, çoluğunuz çocuğunuzla oturmayı nasip etsin. Bizden kaynaklanan bir hata varsa onu da mutlaka yetkililerimizle görüşün. ‘Evet, biz bu evden memnunuz. Her şeyimiz tam' deyinceye kadar da bizim sorumluluğumuz ve kefaletimiz de devam edecek” dedi.