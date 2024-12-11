“Ankara’da Hiçbir Aile Üşümeyecek”

Başkan Yavaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Ankara’da hiçbir çocuk üşümeyecek. Türkiye’de bir ilki başardık. Biz halkın kaynaklarını halka veren bir belediyeyiz. Ankara’da hiçbir aileyi çaresiz bırakmamakta kararlıyız. Dayanışma ruhuyla şehrimizi ısıtıyoruz, geleceği ise birlikte kuracağız.”

Destek Sisteminin Ayrıntıları

ABB’den yapılan açıklamada, doğrudan sosyal yardım alan ailelere yönelik yapılan doğal gaz desteğiyle ekonomik zorlukların hafifletilmesi hedefleniyor. Ödemeler, ailelerin Başkent Kart’larına yatırılarak şeffaf bir sistemle gerçekleştiriliyor.

4 Yıllık Süreçte Sosyal Belediyecilik Örneği

ABB’nin 2019 yılında başlattığı bu uygulama, Türkiye’de sosyal yardımların kapsamını genişletme ve halkın temel ihtiyaçlarına doğrudan destek sağlama açısından örnek gösteriliyor. Başkan Yavaş’ın “Hiçbir aileyi çaresiz bırakmamak” ilkesiyle yürütülen bu projede, yardımların hem miktarı hem de kapsamı her yıl artırılarak devam ettiriliyor.

Bu yaklaşım, ekonomik zorlukların arttığı kış aylarında Ankara’daki dar gelirli aileler için önemli bir destek sağlıyor ve dayanışma ruhunu topluma aşılamayı hedefliyor.