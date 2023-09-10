Osmanlı döneminde askerlere verilen yiyecek olarak bilinen ve Konya'da günümüzde geleneksel bir yiyecek haline gelen yağ somunu, "Anadolu'nun pizzası" olarak da damak lezzeti halinde geldi.

Konya'da geleneksel bir tat olan tereyağlı yağ somunu, vatandaşlar tarafından özellikle kahvaltılarda ilgi görmeye devam ediyor. 4'üncü kuşak olan babasının mesleğini devam ettiren ve fırıncılığa merak üzerine başlayan 28 yaşındaki Sami Ortaabacı, erken saatlerde fırına gelip yağ somununun hamurunu hazırlayarak, hamurları tek tek açıyor. Vatandaşların isteğine göre pastırmalı, sucuklu, kavurmalı, küflü peynirli, ballı, peynirli gibi 15 farklı çeşitte hazırlanan yağ somunları fırına atılarak pişirmeye bırakılıyor.



“Osmanlı'nın askerlere verdiği yemekti ve günümüze kadar uzandı”

Konya'da yemek kültüründe geleneksel bir tat olan yağ somununun hazırlık aşamasını anlatan Sami Ortaabacı, “Yağ somunu Osmanlı'dan günümüze o dönemlerde Osmanlı'nın askerlere verdiği yemekti ve günümüze kadar uzanan ve şimdi de çeşitlendirilen lezzet. Yağ somununda kaşar peynir, küflü peynir, kavurma ve sucuklu çeşitler bulunuyor. Bunun yanında da müşterilerin isteğine göre kavurmalı sucuklu, atom sebzeli gibi birçok çeşitleri mevcut. Konya'nın kültüründe sabah namazı hazır olan bir kahvaltı türüdür. Ustalarımız sabah erken geliyor. Hamurumuzu yapıyor. Hamur belli bir dinlenme sürecinden sonra basma aşamasına geçiliyor. Basıldıktan sonra da biz de müşterimizin isteğine göre, çeşitlerine göre yapıyoruz” dedi.



“Şehir dışından etli ekmek için geliyordu artık yağ somunu için de geliyor”

Yağ somununun lezzetiyle damaklarda eşsiz tat bıraktığını anlatan Sami Ortaabacı, “Yağ somunu şu anda her yaş grubuna hitap ediyor. Önceden Konya'da yapımı daha azdı. Şu anda sanayi olsun çarşı olsun mahalle arası fırınları olsun her yerde yağ somunu yapılıyor. Genç yaştan büyük yaşlara kadar herkes yağ somununu tercih ediyor. Şehir dışından etli ekmek için geliyorlardı artık yağ somunu için de geliyorlar. Biz de sanayi bölgesinde olduğumuz için sanayi de ustası, çırağı, elemanları da herkes yağ somununu yiyor. Gelenler özellikle etli ekmekten sonra direk yağ somununu istiyor. Yağ somunu Türkiye'de meşhur oldu. Çeşit de bol olduğu için yağ somununa ilgi yüksek. Kış ayları geliyor, kış aylarında ilgi daha da yüksek oluyor” şeklinde konuştu.



“En çok yerli pizza olarak Konya'nın yağ somununu tercih ediyorlar”

Yağ somununu son zamanlarda gençlerin de tercih ettiğini belirten Ortaabacı, “Yağ somunlarında çeşit olarak bazı vatandaşlar sucuk, kavurma, küflü peynir, kaşar gibi malzemeleri bazen çiğ olarak yerken zorlanabiliyorlar. Ama fırınımızda pişiyor, hiçbir şekilde rahatsız etmeden çok rahatlıkla yiyebilirler. Çeşit olarak da zaten küflü peynir, kaşar, sucuk, kavurma, sebzeli, ballı, çikolatalı çeşitlerimiz de var. Herkesin damak zevkine göre, isteğine göre yağ somunları yapıyoruz. Gençlerimiz şu anda en çok yerli pizza olarak Konya'nın yağ somununu tercih ediyor. Fiyatlara değinecek olursak peynirli yağ somunu 70 lira, kavurmalı yağ somunu 90 lira, sucuklu yağ somunu 80 lira, karışık atom dediğimiz bütün malzemelerin olduğu şekilde ise 100 lira” diye konuştu.