Otopsi raporuna göre genç kadın, aç bırakılarak işkenceye maruz kaldı ve vücuduna enjekte edilen uyuşturucu ve uyarıcı maddeler nedeniyle zehirlenerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili Taktaş’ın sevgilisi olan Türk asıllı ABD vatandaşı ressam A.C.F. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yağmur Taktaş (28), 3 Nisan 2024’te Amerika’da fenalaşmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 20 Nisan’da memleketi Adana’da toprağa verilen genç kadının ölümüne ilişkin ailesinin şüpheleri üzerine olay yeniden soruşturulmaya başlandı. Ailenin talebi üzerine cenazesi çıkarılan Taktaş’ın İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilen örneklerinde ciddi bulgulara ulaşıldı.

Uyuşturucuya alıştırıldı, aç bırakıldı, darbedildi

Ailenin avukatı Fethi Öksüz, Taktaş’ın ölümünün sıradan bir vaka olmadığını vurgulayarak, "Yağmur’un ressam sevgilisi A.C.F. tarafından uyuşturucuya alıştırıldığı, zorla alıkonulduğu ve bulunduğu ortamda aç bırakılarak darbedildiği yönünde güçlü deliller mevcut. ABD’de hazırlanan otopsi raporunda genç kızın vücudunda farklı türlerde uyuşturucu tespit edildi. Ayrıca otopsi videosunda başında kesiler, boyun ve bacaklarında morluklar ve sigara söndürülmesine dair izler görüldü" dedi.

“İşkence ve zehirlenme ölümün sebebi”

Öksüz, elde edilen delillerin ardından A.C.F. hakkında Adana 5. Sulh Ceza Hakimliği’nce yakalama kararı çıkarıldığını duyurarak, "Yağmur’un başına gelenler sıradan bir ölüm vakasının çok ötesinde. Fiziksel işkenceye maruz kalmış, günlerce aç bırakılmış ve çeşitli uyuşturucu maddelerle bilinci kapatılmış. Bu vahim tablo, ölümün açıkça bir zehirlenme sonucu gerçekleştiğini ortaya koyuyor" diye konuştu.

“İade sürecinin takipçisiyiz”

Avukat Öksüz, şahsın Türkiye’ye gelmesi halinde adalete teslim edileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"ABD makamlarından, hakkında yakalama kararı bulunan A.C.F.’nin iadesini ya da ifadesinin alınıp yargılama sürecinin Türkiye’de devam etmesini talep ediyoruz. Bu süreçte tüm hukuki adımları atacağız. Yağmur’un ailesinin çektiği acılar göz önüne alındığında, adaletin yerini bulması adına yargılamanın Türkiye'de yapılması en doğru karardır."

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması devam ederken, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun incelemeleriyle ölüm nedenine dair daha kapsamlı sonuçların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Yağmur Taktaş’ın ailesi ise adaletin yerini bulmasını bekliyor.