Gün içinde en yüksek 5 milyon 625 bin lira, en düşük ise 5 milyon 382 bin lira seviyeleri görülürken, kapanış önceki işlem gününe göre değer kaybıyla gerçekleşti. Standart altın, önceki seansı 5 milyon 660 bin liradan tamamlamıştı.

Piyasada işlem hacmi altın tarafında 3 milyar 233 milyon 827 bin 538,14 lira, işlem miktarı ise 587,98 kilogram olarak kaydedildi. Tüm metallerde toplam işlem hacmi 4 milyar 43 milyon 281 bin 364,71 lira seviyesine ulaştı.

Günün en fazla işlem yapan kurumları arasında NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler ve INTL HRM Kıymetli Madenler öne çıktı.

Gün Sonu Verileri (04.11.2025)