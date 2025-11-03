“Yeni Yuvam Modeli”, Emlak Konut güvencesiyle Yiğit Group, Kubba İnşaat ve DBH Group iş birliğiyle hayata geçirilen Senfoni Etiler’den Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı Sistemi ile teslimat süresi beklemeden ev sahibi olma imkânı sağlıyor. İstanbul’un tam kalbinde mimarisi ve konseptiyle yepyeni bir yaşamın kapılarını aralamaya hazırlanan Senfoni Etiler, bu model çerçevesinde faizsiz, peşinatsız ve vade farksız olmak üzere 36 ay taksit seçeneği sunuyor.

Az Katlı ve Yatay Mimari Şehrin Merkezinde Sakinlerini Bekliyor

Sakinlik ve konforu, modernlik ve zamansızlığı bir arada yaşatma vizyonuyla hayata geçen ve İstanbul’u doyasıya yaşamak isteyenler için yepyeni bir yaşam ritmi sunan Senfoni Etiler, yatay mimarisi ve sınırlı sayıda dairesiyle dikkat çekiyor. Senfoni Etiler, biri rezidans olmak üzere 8 blokta 205 daire ve 10 ticari üniteden oluşuyor. Yatay mimarisiyle insana kendini özel hissettiren Senfoni Etiler, her biri balkon ya da teras alanına sahip, 1+1’den 6+1’e kadar uzanan farklı daire seçenekleriyle, genç profesyonellerden çocuklu ailelere kadar geniş bir kitleye konforlu yaşam alternatifleri sunuyor.

Deprem güvenliğine azami özen gösterilen Senfoni Etiler, doğaya uyumlu peyzajı, akıllı ev sistemleri, her daireye özel kapalı otoparkları, kapalı yüzme havuzları ve spor alanları ile fark yaratıyor. Az katlı, yatay mimari tercih edilerek şehrin tam merkezinde ferah bir yaşam alanı olarak tasarlanan Senfoni Etiler, doğal ışık alan geniş cepheleri, özel peyzajı ve modern tasarımıyla hem bireysel yaşam hem de aile yaşamı için ideal bir denge oluşturuyor.

İstanbul’un Kalbinde, Ulaşımın Merkezinde

İstanbul’un en gözde semtlerinden Etiler’de konumlanan Senfoni Etiler, yeme-içme mekanları, kültür-sanat merkezleri, eğitim ve sağlık kurumları, Levent-Maslak hattındaki iş merkezlerinin yanı sıra şehrin buluşma noktaları olan AVM’lere

yakınlığıyla da dikkat çekiyor. İstanbul’un tam merkezinde bulunan Senfoni Etiler, FSM Köprüsü’ne 2, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne 13, İstanbul Havalimanı’na ise 40 dakikalık mesafede bulunuyor.

İstanbul’un en çok ziyaret edilen alışveriş merkezlerinin tam kalbinde yer alan Senfoni Etiler, Akmerkez’e 6, Zorlu Center ve Kanyon AVM’ye ise 8 dakikalık uzaklığıyla dikkat çekiyor. Bölgenin en popüler ilk ve orta dereceli okullarının yanı sıra aralarında Boğaziçi Üniversitesi’nin bulunduğu üniversiteler de Senfoni Etiler’in adeta komşusu olarak konumlanıyor.