Son dönemde altın fiyatlarındaki yükselişin gündemin önemli konularından biri haline geldiği belirtiliyor. Küresel gelişmeler, merkez bankalarının alımları, jeopolitik riskler ve kur hareketleri dikkate alındığında, yıl sonuna kadar gram altının 5 bin 500 lira civarını görmesinin güçlü bir ihtimal olduğu ifade edildi. "Altında yıl sonu için beklentimiz 5 bin 500 lira civarıdır" değerlendirmesi yapıldı.

Kuyumcu sayısındaki artış

Sektörde gündeme gelen konulardan biri de kuyumcu sayısındaki artış oldu. Yetkililer, bu durumun tamamen yasal süreçlerin bir sonucu olduğunu, meslek odalarının iş yeri açılışına izin verme veya engelleme yetkisinin bulunmadığını vurguladı.

Bir iş yeri açmak isteyen vatandaşların doğrudan vergi dairesine başvurup vergi levhası alarak faaliyete başlayabileceği, kuyumcuların odaya kayıt olma zorunluluğunun bulunmadığı belirtildi. Kredi kullanımı gibi ihtiyaçlar veya kendi talepleri doğrultusunda kayıt yaptırabildikleri ifade edildi. Ayrıca, bazı kuyumcuların Esnaf ve Sanatkarlar odalarına, şirket statüsünde olanların ise Ticaret Odasına bağlı olduğu hatırlatıldı.

Bu nedenle “Oda neden bu kadar çok kuyumcuya izin veriyor?” şeklindeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığı, hiçbir meslek odasının esnafın dükkan açmasına izin verme veya vermeme yetkisinin olmadığı kaydedildi. Bu durumun sadece belli şehirler için değil, ülke genelinde geçerli olduğu vurgulandı. Meslek odalarının, yetki alanları dahilinde esnafı bilgilendirmeye, denetimlerde yardımcı olmaya ve sektörü daha güvenilir hale getirmeye devam edeceği ifade edildi.