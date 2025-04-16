Özellikle yaz aylarında fiyatlardaki yükselişin daha da hız kazanabileceği yorumları gündeme gelirken, büyük yatırım bankaları altın için hedef fiyatlarını yukarı çekiyor. Piyasa uzmanları, küresel belirsizliklerin etkisiyle altının yeni rekorlara ulaşabileceği görüşünde birleşiyor.

ABD-Çin Gerilimi Tırmanıyor

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşı ise süreci daha da kızıştırıyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump’ın Çin ile gümrük ve ticaret anlaşmasına açık olduğunu belirtirken, “Top artık Çin’in sahasında. Bizim Çin’le anlaşma yapma zorunluluğumuz yok, Çin’in bizimle bir anlaşma yapması gerekiyor.” açıklamasında bulundu. ABD’nin misilleme yapmayan ülkelerle yeni ticaret anlaşmaları için görüşmelere devam ettiği ve bazı gümrük tarife anlaşmalarının yakında açıklanacağı duyuruldu.

Altın Piyasasında Son Durum

Jeopolitik ve ekonomik gelişmelerin etkisiyle ons altın rekor seviyelere ulaştı. Güne 3230 dolardan başlayan ons altın, gün içinde 3289 dolarla tüm zamanların zirvesine çıktı. Şu sıralar 3286 dolardan işlem görüyor.

Yurtiçinde ise gram altın, küresel gelişmeler ve döviz kurundaki hareketliliğin etkisiyle güne 3956 liradan başladı. Gün içinde 4030 liraya kadar yükselen gram altın, an itibarıyla 4026 liradan işlem görüyor.

Kapalıçarşı’da Hareketlilik

İstanbul Kapalıçarşı’da da altına olan yoğun ilgi dikkat çekiyor. Gram altın, alışta 4030 lira, satışta ise 4085 lira seviyelerinde el değiştiriyor.

Uzmanlar, küresel belirsizliklerin devam etmesi halinde altın fiyatlarındaki yükselişin sürebileceğini belirtiyor. Özellikle yaz aylarında jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının politikaları, altın yatırımcıları için kritik olacak.