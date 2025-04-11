ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve geldiği günden bu yana jeopolitik riskler ve küresel ticarette yaşanan kırılmalar, altını yatırımcıların gözdesi haline getirdi. Özellikle ABD-Çin arasındaki ticaret gerilimi, dolara olan güvenin azalmasıyla birlikte yatırımcıları yeniden altına yönlendirdi.

Güvenli Liman Altın Rekor Üstüne Rekor Kırıyor

Ons altın haftanın son işlem gününde 3175 dolardan açılış yaptı. Gün içinde en yüksek 3220 doları gören ons, şu sıralarda 3217 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Analistler, ons altında ilk hedefin 3500 dolar seviyesi olduğunu belirtiyor. Dolardaki zayıflama devam ederse bu seviyenin kısa vadede test edilmesi mümkün görülüyor.

Gram Altında Büyük Sıçrama

Yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 32 kazanç sağlayan gram altın da dikkatleri üzerine çekiyor. Güne 3871 liradan başlayan gram altın, gün içinde 3944 lirayı görerek yeni bir rekor kırdı. Şu anda 3936 liradan işlem gören gram altın, yatırımcısına yılın en çok kazandıran araçlarından biri oldu.

Kapalıçarşı’da Altın Hareketliliği

İstanbul Kapalıçarşı'da ise gram altın alışta 3967 liradan, satışta ise 4023 liradan el değiştiriyor. Yüksek seyreden altın fiyatlarının, düğün sezonunun da etkisiyle fiziki altına olan talebi artırması bekleniyor.

Uzmanlar Ne Diyor?

Ekonomistler, doların zayıflamaya devam etmesi durumunda altının tarihi rekorlar kırabileceğine dikkat çekiyor. Güvenli liman arayışındaki yatırımcılar için altın, özellikle belirsizliğin arttığı dönemlerde öne çıkıyor. Küresel ekonomik görünümdeki karamsarlığın sürmesi halinde altındaki yükselişin devam edeceği öngörülüyor.