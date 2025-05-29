Günün erken saatlerinde düşüşle başlayan spot altın, TSİ 15.30 itibarıyla yüzde 0,34’lük bir artışla ons başına 3.309 dolar seviyesine yükselirken, ABD altın vadeli kontratları da yüzde 0,42 artışla 3.308 dolar seviyelerinde işlem gördü. Türkiye'de ise gram altın 4.153 TL’den el değiştiriyor.

Piyasalarda hareketliliğe neden olan gelişme, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nin eski Başkan Donald Trump döneminde uygulamaya konulan gümrük vergilerinin büyük kısmını iptal etmesi oldu. Mahkeme, Trump’ın bu konuda yetkisini aştığına hükmetti. Kararın ardından Beyaz Saray, temyiz sürecini başlatarak gerekirse davayı Yüksek Mahkeme’ye taşıyacaklarını açıkladı.

"Ekonomik belirsizlik altına olan ilgiyi artırıyor"

ActivTrades Kıdemli Analisti Ricardo Evangelista, karar sonrası yaşanan fiyat hareketliliğini değerlendirerek, "Küresel ticaret gerilimleri, ABD borç yapısındaki kırılganlık ve ekonomik belirsizlik ortamı, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden oluyor. Bu nedenle dip alımları güçlü bir şekilde devreye girdi" ifadelerini kullandı.

Özellikle yıl içinde birçok kez rekor seviyeleri test eden altın, jeopolitik tansiyonların ve ekonomik endişelerin arttığı dönemlerde yatırımcıların güvenli liman tercihi olmaya devam ediyor.

Gözler PCE verisinde

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri ise 6-7 Mayıs tarihli toplantı tutanaklarında, enflasyonda yukarı yönlü baskı ve artan işsizlikle birlikte zorlu para politikası kararlarının alınabileceğini vurguladı. Resesyon risklerinin öne çıktığı bu ortamda yatırımcılar, yarın açıklanacak olan ve Fed'in en çok önem verdiği enflasyon göstergesi olarak bilinen Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisine odaklanmış durumda.

ANZ analistleri ise jeopolitik risklerin ve Başkan Trump’ın 2025 politikalarının, altın talebini önümüzdeki süreçte daha da artırabileceğine dikkat çekerek, "Küresel belirsizlikler altın fiyatlarını desteklemeye devam edecek" yorumunu yaptı.