Rekor üstüne rekor kıran altının gramı 3 bin 422 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 5 bin 750 liradan, Cumhuriyet altını 22 bin 910 liradan satılıyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 3 bin 420 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 3 bin 422 lira düzeyinde bulunuyor.Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 750 liradan, Cumhuriyet altını 22 bin 910 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre yüzde 0,1 düşüşle 2 bin 931 dolardan işlem görüyor.

İsviçre bankası UBS Ocak ayında ons altın fiyatı için yaptığı 2 bin 850 dolarlık tahiminini Şubat ayı raporunda 3 bin 200 dolar olarak güncellemişti. UBS'nin ardından Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs da yıl sonu altın tahminini değiştirdi.

Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs, merkez bankalarının altın alımlarını artırmaya devam etmesiyle birlikte, 2025 yılı sonu için altın fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti.

Bunun yanı sıra, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını sabit tutması halinde ise altının ons başına 3.060 dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor.

UBS'in yayınladığı notta, "Görünüşe göre çok şey oldu ve henüz şubat ayındayız. Bu duygu muhtemelen 2025'te tüm finans piyasalarında geçerli olsa da, özellikle altın, yılın başlangıcından bu yana sadece 6 hafta içinde benzeri görülmemiş piyasa bozulmaları ve rekor yüksek fiyatlar gördü." ifadeleri kullanıldı.