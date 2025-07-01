Eğitim ve iş dünyasında önemli çalışmalara imza atan Altınbaş, özellikle yükseköğretim alanına yaptığı katkılarla tanınıyordu. Altınbaş Üniversitesi’nin kuruluş sürecine öncülük eden ve 2008 yılından bu yana Mütevelli Heyet Başkanlığı görevini yürüten Ali Altınbaş, üniversitenin uluslararası vizyon kazanmasında etkili rol oynadı.

Cenaze töreni, 1 Temmuz 2025 Salı günü İstanbul Zincirlikuyu Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı’nda gerçekleştirilecek.



Ali Altınbaş kimdir

1956 yılında Gaziantep’in Araban ilçesine bağlı Hasanoğlu Köyü’nde doğan Ali Altınbaş, eğitim hayatına Hasanoğlu Köy İlkokulu’nda başladı. Gaziantep Ticaret Lisesi Ortaokulu’nun ardından teknikerlik okulundan makine teknikeri olarak mezun oldu. Eğitim hayatına gönüllü öğretmenlik yaparak başlayan Altınbaş, genç yaşlardan itibaren eğitime ve toplumsal gelişime önem verdi.

Ticaret hayatına kuyumculukla başlayan Altınbaş, ailesiyle birlikte Altınbaş Holding’in gelişiminde önemli rol oynadı. Türkiye’nin ilk resmi ithalat yapan inşaat şirketlerinden birini kurarak girişimcilik alanında öncülük etti ve aynı dönemde vergi rekortmenleri arasında yer aldı.

2003 yılında babası Mehmet Altınbaş’ın vefatının ardından Altınbaş Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı devralan Ali Altınbaş, holdingin farklı sektörlerde büyümesini sağladı. Holdingin eğitim alanındaki yatırımları çerçevesinde kurulan Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı'nın çalışmalarıyla Altınbaş Üniversitesi’nin temelleri atıldı.

Altınbaş Üniversitesi, Ali Altınbaş’ın Mütevelli Heyet Başkanlığı döneminde uluslararası bir kimlik kazanarak 120’den fazla ülkeden öğrenciye ev sahipliği yapmaya başladı. Üniversitede yürütülen burs politikaları ve sosyal sorumluluk projeleri, Altınbaş’ın "vererek mutlu olmayı öğrenmek" anlayışı çerçevesinde şekillendi.

Ali Altınbaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Yükseköğretim Meclisi üyeliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Eğitim Hizmetleri Sektör Komitesi üyeliği gibi görevlerle de yükseköğretim ve eğitim ihracatına yönelik çalışmalarda aktif rol aldı.