KOBİ'lerin tüm ihtiyaçlarını tek uygulama altında buluşturmak amacıyla Tam Finans tarafından geliştirilen dijital iş platformu Halleder, büyüyen dijital ekosistemini KolayBi entegrasyonuyla daha da güçlendirdi. KolayBi'nin dijital ön muhasebe altyapısı sayesinde işletmeler, finansmandan ön muhasebeye kadar uzanan süreçlerini tek uygulama üzerinden yönetebilecek. Böylece farklı platformlar arasında geçiş yapma ihtiyacı azalırken, operasyonel süreçler daha hızlı, verimli ve entegre bir yapıya kavuşacak. KOBİ'lerin günlük iş akışını kolaylaştıran Halleder; ödeme ve tahsilat yönetimi, finansman çözümleri, kart hizmetleri ve operasyonel araçları tek bir dijital platform altında buluşturuyor. KolayBi entegrasyonuyla birlikte kullanıcılar; e-Fatura, e-Arşiv, gelir-gider yönetimi, cari hesap takibi ve banka entegrasyonu gibi ön muhasebe çözümlerine de aynı platform üzerinden erişebilecek. Kullanıcı dostu arayüzü ve güçlü entegrasyon altyapısıyla öne çıkan KolayBi ise KOBİ'lerin finansal süreçlerini dijital ortama taşıyarak zaman ve maliyet tasarrufu sağlamanın yanı sıra gelişmiş raporlama araçlarıyla işletmelerin finansal yönetimlerini daha etkin hale getiriyor.

“Dijital Ekosistemimizi Yeni İş Ortaklıklarıyla Büyütüyoruz”

İş birliğine ilişkin değerlendirmede bulunan Halleder Genel Müdürü Emirhan Gökalp, "Halleder'i, KOBİ'lerin finansal ve diğer tüm ihtiyaç duyduğu çözümleri tek noktada bulabileceği yaşayan bir dijital ekosistem olarak geliştiriyoruz. KolayBi entegrasyonu, bu vizyonumuzun önemli adımlarından birini oluşturuyor. Ön muhasebe süreçlerinin de platformumuza dahil edilmesiyle birlikte kullanıcılarımızın işlerini farklı uygulamalar arasında geçiş yapmadan yönetebilecekleri daha güçlü bir deneyim sunuyoruz. Hedefimiz, Halleder'i yeni teknoloji iş ortaklıklarıyla sürekli geliştiren ve KOBİ'lerin günlük iş akışının vazgeçilmez bir parçası haline gelen bir platforma dönüştürmek" açıklamasında bulundu.

“Operasyonel Süreçleri Kolaylaştıran Güçlü Bir Entegrasyon Sunuyoruz”

KolayBi CEO’su Rauf Gökhan Boyana ise, "Halleder’in KOBİ müşteri deneyimi ile KolayBi'nin dijital ön muhasebe ve finans teknolojileri altyapısını bir araya getiriyoruz. Bu iş birliği sayesinde Halleder kullanıcıları; e-Fatura, e-Arşiv, ön muhasebe ve finansal takip süreçlerini KolayBi üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde yönetebilecek. KOBİ'lerin operasyonel yükünü azaltan, zaman kazandıran ve finansal süreçlerini daha sağlıklı yönetmelerine katkı sağlayan bu iş birliğinin, işletmelerin dijital dönüşüm yolculuğunda önemli bir adım olduğuna inanıyoruz" dedi.