Küresel Ekonomide Belirsizlik Sürüyor

Ticaret savaşlarının küresel ekonomide yarattığı belirsizlik, ABD’de enflasyonun hedeflerden sapması ve doların değer kaybetmesi gibi gelişmeler geçtiğimiz hafta boyunca altına olan talebi artırmıştı. Ancak yeni haftanın ilk saatlerinde ons altın fiyatlarında sınırlı bir gerileme yaşandı.

Ons Altın Hafif Geriledi

Haftaya 3237 dolardan başlayan ons altın, gün içinde 3210 dolar seviyesine kadar geriledi. En yüksek 3245 doları test eden ons altın, şu sıralarda 3233 dolardan işlem görüyor.

Gram Altında Sınırlı Dalgalanma

Yurt içinde gram altın fiyatları da benzer şekilde hafif bir geriçekilme ile haftaya giriş yaptı. Güne 3959 liradan başlayan gram altın, gün içinde en düşük 3919 lira, en yüksek ise 3968 lirayı gördü. Şu an itibarıyla 3954 liradan alıcı buluyor.

Kapalıçarşı’da Altın Hareketliliği

İstanbul Kapalıçarşı’da ise gram altın alış fiyatı 3960 lira, satış fiyatı ise 4013 lira seviyelerinde işlem görüyor. Fiziki altına olan talebin, jeopolitik gelişmelere bağlı olarak dalgalı seyrini sürdürmesi bekleniyor.