Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, altın fiyatlarının zirveye çıkmasının, özellikle Trabzon hasır bileziklerinin alım gücünü zorlaştırdığını belirtti. Yazıcı, “Altın fiyatları o kadar yüksek seviyelere ulaştı ki, artık bu geleneksel hasır bilezikleri almak çok zor hale geldi. Genelde 5 bilezik alacak olan bir kişi, artık 3 bilezik almayı tercih ediyor. Düğünler için altın takmak isteyenler, eskiye oranla çok daha sade tercihler yapıyor,” dedi.

Altın fiyatlarındaki bu artış, Trabzon hasır bileziklerinin üretiminde kullanılan gram miktarını da etkiledi. En düşük fiyatlı set, 95 gram altın kullanılarak yapılan bilezik setleri için 465 bin TL olarak belirlenirken, en pahalı setler 1,5 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor. Yazıcı, özellikle düğün ve hediye alışverişi yapanların, hasır bilezik yerine daha ekonomik seçeneklere yöneldiğini belirtti.

Altının yükselmesiyle birlikte, yatırımcılar da güvenli liman olarak altına yöneliyor. Uluslararası piyasalarda yaşanan belirsizlikler ve ekonomik savaşlar, yatırımcıları daha çok altına yönlendiriyor ve bu da fiyatların artmasına neden oluyor. Yazıcı, altının gelecekteki yükselmesiyle ilgili tahminlerde bulunarak, “Önümüzdeki aylarda altın fiyatlarının çok daha yükseleceğini öngörüyoruz,” dedi.

Trabzon hasır bileziği, tarihsel olarak hem estetik hem de kültürel bir değere sahip olsa da, bu yeni ekonomik gerçeklik altında, yerel kuyumcular zorlu bir dönemden geçiyor. Yaz sezonunda umutlarını tazeleyen kuyumcular, talebin artmasını bekliyor, ancak altın fiyatlarındaki dalgalanmanın devam etmesi, satışlarda zorluklar yaratmaya devam edecek gibi görünüyor.