Polonya ve Türkiye Öne Çıkıyor

Polonya, 2024'te 90 ton altın alarak en fazla altın alımı yapan ülke oldu. Türkiye ise 75 tonluk alımla ikinci sırada yer aldı. Türkiye'nin toplam altın rezervi 615 tona ulaşırken, dış rezervlerinin yüzde 36’sını oluşturuyor. Şubat 2024 itibarıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın altın rezervleri 72,5 milyar dolara yükseldi.

ABD Zirvede, Çin ve Rusya Alımlara Devam Ediyor

Aralık 2024 itibarıyla, dünya genelinde merkez bankalarının toplam altın rezervi 37 bin 775 tona ulaştı. ABD, 8 bin 133,5 tonluk rezerviyle lider konumunu koruyor. Almanya 3 bin 351,5 ton, IMF 2 bin 814 ton, İtalya 2 bin 451,8 ton ve Fransa 2 bin 437 ton ile sıralamada yer alıyor.

Rusya’nın 2 bin 335,9 tonluk altın rezervi, Batı’nın yaptırımlarına karşı ülkenin ekonomik direncini artıran önemli bir faktör olarak görülüyor. Çin ise 2 bin 279,6 tonluk altın rezerviyle yedinci sırada yer alıyor ve Tayvan gerilimleri nedeniyle alımlarına devam ediyor.

Altında Rekor Yükseliş

2024 yılına 2 bin 623 dolardan başlayan ons altın fiyatı, yıl boyunca 10 kez rekor kırarak önemli bir yükseliş kaydetti. ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimler, merkez bankalarının alımları ve küresel belirsizlikler, altına olan talebi artıran temel faktörler arasında yer alıyor.

Altının küresel rezervler içindeki payı artmaya devam ederken, merkez bankalarının önümüzdeki yıllarda da alımlarını sürdürmesi bekleniyor.