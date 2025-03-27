Yeni Vergi Kararı ve Piyasalar Üzerindeki Etkisi

Trump’ın açıklamasına göre, ABD dışında üretilen ve ülkeye giriş yapacak olan tüm otomobillere 2 Nisan 2025 itibarıyla yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulanacak. Bu durum, küresel ticaret dengelerini etkileyecek bir gelişme olarak görülüyor. Otomotiv sektöründe fiyat artışlarına neden olması beklenen bu vergi kararı, belirsizliği artırarak yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendirdi.

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO) tarafından yapılan açıklamaya göre, borç limiti konusunda harekete geçilmemesi durumunda hükümetin olağanüstü önlemlerle sağladığı borçlanma kabiliyetinin ağustos veya eylül ayında tükenebileceği tahmin ediliyor. Bu gelişmeler de yatırımcıları temkinli davranmaya yönlendirirken, altın fiyatlarının yükselişini destekleyen faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Altın Fiyatlarında Son Durum

Ons Altın: Güne 3019 dolardan başlayan ons altın, gün içinde en düşük 3017 dolar, en yüksek 3037 dolar seviyelerini gördü. Şu sıralarda 3037 dolardan işlem görüyor.

Gram Altın: Gram altın güne 3688 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3684 lira, en yüksek 3712 lira seviyelerini test etti. Şu an 3711 liradan işlem görüyor.

Kapalıçarşı’da Gram Altın: Kapalıçarşı’da gram altın 3718 liradan alınırken, 3767 liradan satılıyor.

Trump’ın gümrük vergisi kararı ve ABD’deki ekonomik belirsizlikler altın fiyatlarını yakından etkilemeye devam ediyor. Önümüzdeki süreçte piyasalardaki gelişmelerin fiyatlara nasıl yansıyacağı merak konusu olmaya devam ediyor.