Altının ons fiyatı, 2025 yılının başından bu yana 13 kez rekor tazeledi ve yıl başında 2.620 dolardan işlem görüyordu. Bu süreçte, ons altın yaklaşık 373 dolar değer kazanarak, yıl içerisinde yüzde 17'lik bir artış gösterdi. Geçtiğimiz yıl yüzde 27 oranında bir yükseliş kaydeden altın, bu yıl da yatırımcıların güvenli liman arayışıyla değer kazanmaya devam ediyor.

Gram Altın Tarihi Zirvede

Altının ons fiyatındaki bu güçlü artış, Türkiye'deki altın piyasasına da yansıdı. Bugün, gram altının fiyatı 3 bin 536 liraya çıkarak yeni bir tarihi yüksek seviyeye ulaşarak yatırımcıları şaşırttı. ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi politikası ve artan jeopolitik riskler, altının yükselmesinde etkili faktörler arasında yer alıyor. Altın, yatırımcılar için belirsiz ekonomik ortamda güvenli liman olmaya devam ederken, fiyatların önümüzdeki günlerde daha da artabileceği öngörülüyor.

Altın, sadece küresel belirsizliklere karşı bir koruma aracı olarak değil, aynı zamanda yatırımcıların riskten korunma stratejileri doğrultusunda da önemli bir rol oynamaya devam ediyor.