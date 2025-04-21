Özellikle ABD'nin ticaret politikalarının küresel ekonomide yarattığı belirsizlikler, yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendiriyor. ABD'nin uyguladığı gümrük tarifelerinin dünya genelinde enflasyonist baskıları artırması ve ekonomik büyümeyi yavaşlatması endişeleri, altın fiyatlarını destekleyen ana faktörler arasında yer alıyor.

Uzmanlardan Teknik Değerlendirme

Piyasa analistleri, ons altın için bugün 3384-3402 dolar bandını kritik direnç seviyeleri olarak gösteriyor. Bu seviyelerin aşılması halinde ons altının 3433 dolara kadar yükselebileceği tahmin ediliyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise 3323 ve 3304 dolar destek noktaları olarak izleniyor. Bu seviyelerin kırılması durumunda 3274 dolara kadar geri çekilmeler yaşanabileceği belirtiliyor.

Ons Altın ve Gram Altında Son Durum

Ons altın güne 3328 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 3328 doları gören ons altın, en yüksek 3385 dolara kadar çıktı. Şu dakikalarda ons altın 3378 dolardan işlem görüyor.

Gram altın ise güne 4076 liradan açılış yaparak, gün içinde 4159 liraya kadar yükseldi. Şu anda gram altın 4150 lira seviyesinde alıcı buluyor.

Kapalıçarşı Altın Piyasası

İstanbul Kapalıçarşı'da gram altın 4182 liradan alınırken, satış fiyatı 4228 lira seviyesinde bulunuyor.