Piyasalardaki bu hareketliliğin temelinde, ABD ile Çin arasında yeniden başlaması beklenen ticaret görüşmeleri yatıyor. Tarafların Londra’da gerçekleştirmeyi planladığı zirvede yalnızca ticaret açığı değil, aynı zamanda kritik öneme sahip nadir toprak elementleri konusunun da masaya yatırılması bekleniyor. Bu gelişmeler, küresel belirsizlik ortamının bir miktar yumuşayabileceği yönünde algılanırken, altın fiyatlarında ise yön arayışını beraberinde getiriyor.

Ancak diğer yandan, dolar endeksindeki sınırlı yükseliş altın üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Yatırımcılar, Fed’in para politikasına yönelik ipuçlarını yakından izlerken, güvenli liman talebinde kısa vadeli dalgalanmalar yaşanıyor.

Yurtiçinde ise gram altın 4177 TL seviyesinden işlem görürken, Kapalıçarşı’da çeyrek altın 6888 TL, tam altın ise 27.427 TL’den satılıyor.

Altın fiyatlarının seyrinde önümüzdeki günlerde hem ABD-Çin görüşmelerinden gelecek açıklamalar hem de merkez bankalarının faiz politikalarına dair beklentiler belirleyici olmaya devam edecek.