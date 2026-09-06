Altay'la sözleşme yenilemeyen kaptan Özgür Özkaya ve Ceyhun Gülselam, futbol kariyerlerini sonlandırdıklarını açıkladı.

İzmir'in köklü ekiplerinden Altay'da uzun yıllar forma giyen kaptan Özgür Özkaya ve Ceyhun Gülselam, yeni sezon öncesinde sözleşmelerini yenilemedi. İki oyuncu, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla futbol kariyerlerini sonlandırdıklarını duyurdu. Bunun üzerine Altay da resmi bir açıklama yaparak iki oyuncusuna veda etti.

Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, iki oyuncunun da Altay'ın evladı olduğu vurgulanarak, 'İlerleyen dönemlerde Altay'ın evlatlarıyla yollarımız mutlaka kesişecek ve yeni hikayeleri tekrar birlikte yazacağız' ifadelerine yer verildi.

Altay: 'Veda zamanı'

Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Altay, 'Yıllardır kulübümüzde gerek saha içinde gerekse örnek kişilik ve karakterleriyle saha dışında da hizmetleri bulunan. Saha içerisinde eşsiz performanslarıyla büyük başarılara imza atan, ülke futbolunun ve Büyük Altay'ın güzide değerleri, takım kaptanlarımız Özgür Özkaya ve Ceyhun Gülselam'a 'saha içi performansları için' veda zamanı. Kulübümüzün uzun zamandır devam eden olumsuz mali şartları sebebiyle tüm olumsuzluklara rağmen en üst seviyede mücadele eden, Özgür Özkaya ve Ceyhun Gülselam gelinen noktada bu sezon için oluşacak olan haklarından, takımdaki diğer arkadaşlarının lehine feragat ederek mali olarak daha iyi bir sezon geçirebilmeleri için sahadan ayrılma kararı almışlardır. Özgür Özkaya ve Ceyhun Gülselam'a geldikleri ilk günden günümüze dek kulübümüz için yaptıkları hizmetler, kattıkları değer, karakterleri ve eşsiz performansları için sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Bilinmesini isteriz ki bu bir ayrılık değildir. Bu bir evrim geçirme ve kabuk değişimidir. Özgür Özkaya ve Ceyhun Gülselam büyük Altay'ın evlatlarıdır. İlerleyen dönemlerde Altay'ın evlatlarıyla yollarımız mutlaka kesişecek ve yeni hikayeleri tekrar birlikte yazacağız' ifadeleri yer verildi.

Öte yandan Özgür Özkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Altay'ı her zaman yüreğinde taşıyacağını belirtirken, Ceyhun Gülselam ise siyah-beyazlı kulübün kendisi için yerinin her zaman ayrı kalacağını ifade etti.