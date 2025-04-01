Azerbaycan ile Almanya arasındaki "bayrak" krizine ilişkin Almanya'dan açıklama geldi. Almanya Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Dörte Dinger, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Ermenistan ziyareti sırasında sosyal medya hesabından Karabağ'daki eski sözde Ermeni yönetiminin bayrağını paylaşmasına ilişkin Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev'e mektup gönderdi.

Mektupta, paylaşımın Steinmeier'in sosyal medya hesabında kısa bir süre kaldığını ve hatanın fark edilmesinin ardından hemen silindiğini belirten Dinger, "Bu gönderi teknik bir hata nedeniyle yayınlandı. Bunun Almanya'nın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne ilişkin iyi bilinen tutumuyla hiçbir ilgisi yoktur. Bu hatadan dolayı çok üzgünüm. Söz konusu paylaşımın Azerbaycan'daki bazı kişiler arasında yanlış bir etki oluşturmasından dolayı içtenlikle özür dilerim. Cumhurbaşkanının yaklaşan ziyareti, Azerbaycan-Almanya ortaklığını güçlendirmeyi ve bölgedeki devam eden barış sürecini desteklemeyi amaçlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Paylaşımdan dolayı dün Almanya'nın Bakü Büyükelçisi Ralf Horlemann Bakanlığa çağrılmış, paylaşımın Azerbaycan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşı siyasi bir provokasyon olduğu belirtilerek, Almanya'dan özür dilemesi istenmişti.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Ermenistan ziyaretini tamamlamasının ardından bugün akşam saatlerinde Azerbaycan'a gidecek ve yarın resmi temaslarda bulunacak.