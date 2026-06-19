Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa Komisyonu'nun 2028-2034 dönemi için hazırladığı bütçe önerisinin 'çok yüksek' olduğunu belirterek, azaltılması çağrısında bulundu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Brüksel'deki AB liderler zirvesi sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Başbakan Merz, 'Bugünün gündeminde 2028 ve sonrasını kapsayan Çok Yıllık Mali Çerçeve yer alıyor. Bu yıl bir karara varmayı çok isterim. Bunun bence tüm Avrupa Birliği bütçesinin öngörülebilirliği açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Bütçenin büyüklüğünü görüşmemiz gerekiyor. Masadaki teklif çok yüksek. Rakamların düşürülmesi gerekiyor' ifadelerini kullandı.

Merz, 'Avrupa Birliği'nin gelirlerini de görüşmemiz gerekiyor. Sadece sahip olduğumuz kadar para harcayabiliriz. Bugün Avrupa Konseyi'nde Avrupa Birliği'nin daha fazla borçlanmaması yönündeki çağrımı yineleyeceğim. Bunu yapmamalıyız. Bu nedenle Almanya'nın bu konudaki tutumu çok açık. Bunu diğer AB ülkeleriyle paylaşıyorum. Çoğunluk değil, ancak oy birliğiyle bir anlaşmaya varmamız gerekiyor. Bu nedenle bugün iyi bir Avrupa iş birliği ruhuyla bu son derece tartışmalı konuyu, 2026 yılının ikinci yarısında ortak bir anlaşmaya varabileceğimiz şekilde ele alacağımızı umuyorum' dedi.

Avrupa Komisyonu'nun 2028-2034 dönemi için hazırladığı bütçe önerisinin azaltılması çağrısında bulunan Merz, 'Tekrar belirtmek gerekirse mevcut teklif, çok iddialı. Yeni bir teklif sunulmalı. Ardından gelir ve gider yapısını tartışmalıyız' diye konuştu.