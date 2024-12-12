“Savcı Tanıdığım Var” ve “Haritadan Yer Beğenin” Tehdidi

Alkolmetreye üfleyen sürücü B.Ç.’nin 0.69 promil alkollü çıkmasının ardından aracın bağlanması kararlaştırıldı. Bu durum yolcu konumunda bulunan Mustafa E.’yi çılgına çevirdi. Polis ekiplerine küfür ve hakaretler eden şahıs, “Haritadan yer beğenin”, “Savcı tanıdığım var” gibi ifadelerle ekipleri tehdit etti.

Mustafa E., gazetecilerin “Kime küfür ediyorsunuz?” sorusuna ise soğukkanlı bir şekilde “Polis memuruna” yanıtını verdi. Trafik ekiplerinin sakinleştirme çabaları yetersiz kalınca olay yerine asayiş ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan Mustafa E., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Cezalar ve Deliller

Olay sonucunda, aracın sürücüsü B.Ç. ve yolcusu Mustafa E.’ye çeşitli ihlaller nedeniyle toplamda 38 bin 931 TL para cezası kesildi. Ayrıca, Mustafa E.’nin üst aramasında bir bıçak ele geçirildi.

Trafik polislerinin Mustafa E.’den şikayetçi olduğu ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Bu olay, trafik polislerinin her türden zorlukla karşılaşabileceğini ve kamu görevlilerine yönelik tehditlerin hukuki yaptırımlarını yeniden gündeme getirdi.