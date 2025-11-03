Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bu yıl 2.’si düzenlenen Alioğlu Köyü Yağlı Güreşleri, şölen havasında gerçekleştirildi. Miniklerden başpehlivanlara kadar yaklaşık 200 güreşçi, er meydanında kıyasıya mücadele etti.

Alaplı Alioğlu ve Hüseyinli köylerinin ortaklaşa düzenlediği güreşler, köyün piknik alanında yapıldı. Öğle saatlerinde başlayan müsabakalar, gün boyu devam etti. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği mücadeleler, izleyicilerden alkış aldı.

Minik güreşçilerin performansı büyük beğeni toplarken, dereceye giren sporcular çeşitli ödüllerle onurlandırıldı. Etkinliğe Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, İl Genel Meclis Başkanı Necdet Karayel, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, iş insanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Alioğlu Köyü Muhtarı Erol Ergün, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ata sporumuzu yaşatmak ve gençlerimize sevdirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hüseyinli Köyü Muhtarımız Mustafa Aydın ile birlikte bu yılki organizasyonu köy derneğimizin katkılarıyla düzenledik. Halkımızın ilgisi bizleri çok mutlu etti. Bu etkinliği geleneksel hale getirerek her yıl yapmayı hedefliyoruz."

Er meydanında ’Güreş Ağası’ seçimi de büyük heyecana sahne oldu. Açık artırmada Gökhan Güney ve Cihan Turan arasında geçen çekişmede, 267 bin TL’lik teklifle Gökhan Güney yılın ’Güreş Ağası’ seçildi.