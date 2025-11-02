Didim Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 2. Lig 7. Grup 8. hafta mücadelesinde rakibi Venüs Spor Kulubü’nü mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı.

Elde ettiği başarılarla Didim’in adını gururla temsil eden Didim Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, aldığı bu önemli galibiyetle ligdeki iddiasını sürdürdü. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, takımın elde ettiği bu anlamlı galibiyetten dolayı tüm sporcuları ve teknik kadroyu gönülden tebrik etti. Kadın voleybol takımının başarıları, ilçedeki genç sporculara da ilham kaynağı olmaya devam ettiği vurgulandı.