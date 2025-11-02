İzmir Süper Amatör Lig E Grubu’nun 6. haftasında Çeşme Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Güzelbahçe FSK karşısında sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Güzelbahçe FSK’ya konuk olan Çeşme Belediyespor, maçın ilk yarısında rakibinin baskısına karşı koymakta zorlandı. Ev sahibi ekip, 45. dakikada Ogün Bulut’un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Güzelbahçe FSK, 57. dakikada Gökcan Özduman’ın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında her iki takım da gol bulamayınca mücadele Güzelbahçe FSK’nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Çeşme Belediyespor, deplasmandan puansız dönerken 3 puanla ligde 7. sırada yer aldı.

Çeşme’nin Süper Amatör Lig’deki diğer temsilcisi İmren Alaçatıspor ise bu haftayı dinlenerek geçirdi.