İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Aliağa Şubesi, 2024 yılının değerlendirildiği ve 2025 yılına yönelik hedeflerin açıklandığı yılın son meclis toplantısını gerçekleştirdi. Meclis Başkanı İsmail Önal'ın başkanlığında düzenlenen toplantıya, yönetim kurulu başkanı Adem Şimşek, şube meclis üyeleri ve İngiltere Leeds Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Gökçay Balcı katıldı.

Toplantıda, yıl boyunca gerçekleştirilen faaliyetler, Aliağa limanlarının performansı ve bölgenin ekonomik gelişimi ele alındı. Kasım ayı mizanının oy birliğiyle kabul edildiği toplantıda, Aralık ayı faaliyet raporu sunuldu.



Adem Şimşek: "2024 zorluklarla geçti, Aliağa performansını korudu"

İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, konuşmasında 2024'ün hem küresel hem ulusal çapta zor bir yıl olduğunu belirterek, “Savaşlar ve küresel belirsizlikler ekonomileri olumsuz etkiledi. Ancak Aliağa, istikrarlı performansıyla bu zorlu yılı başarıyla tamamladı. 2025'te de sektörümüz ve bölgemiz için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi.

Şimşek, Aliağa limanlarının Türkiye ekonomisindeki kritik rolüne dikkat çekerek, “Aliağa, güçlü endüstriyel altyapısı ve büyük limanlarıyla bölgesel ve ulusal ekonominin vazgeçilmez merkezlerinden biri. İzmir ve çevresindeki sanayi üretiminin büyük kısmı Aliağa limanları üzerinden taşınıyor. Bu, lojistik ve ticaretteki stratejik önemimizi bir kez daha ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.



Yük elleçleme ve konteyner trafiğinde lider

2024 Ocak-Kasım döneminde Aliağa limanlarının performansı hakkında detaylı bilgi veren Şimşek, elleçleme verilerindeki artışa dikkat çekti. Şimşek, şöyle devam etti: "Aliağa limanlarında toplam 77 milyon 992 bin 685 ton yük elleçlendi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,55 artış gösterdi. 2024'ün ilk 11 ayında toplam 1 milyon 957 bin 711 TEU elleçlendi. Bu, geçen yıla göre yüzde 35,94'lük bir artışı ifade ediyor. Toplam boşaltma net ton miktarı 46 milyon 459 bin 104 ton olarak kaydedildi ve yüzde 5,34 artışla Türkiye genelinde ikinci sıradaki yer korundu.



Turizm ve Aliağa yolcu iskelesi projesi

Şimşek, Ayvalık-Midilli seferlerine olan ilginin kış sezonunda da devam ettiğini belirterek, Ulaştırma Bakanlığı'nın barınak ve yat limanı projelerinin önemine değindi. Ayrıca, Aliağa Belediyesi ile yürütülen Aliağa Yolcu İskelesi Projesi'nin tamamlanmasıyla ilçenin hem ticari hem de turizm potansiyelinin artacağını ifade etti.

Toplantıda söz alan İngiltere Leeds Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Gökçay Balcı, denizcilikte sıfır emisyon hedeflerine ulaşmanın zorlukları ve fırsatlarını anlattı. Balcı, Türkiye'nin yakıt tedarikçiliğinden yakıt ihracatçılığına geçiş potansiyeline dikkat çekerek yeşil enerjinin önemine vurgu yaptı.