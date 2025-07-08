Al-Shabab kulübü tarafından yapılan açıklamada, “Bir takımın başından birçok teknik direktör geçer, ancak çok azı saha sınırlarını aşan bir iz bırakır. Terim, varlığı ve ahlakıyla güzel bir iz bırakan bir teknik direktörün mükemmel bir örneğiydi. İmparator Fatih Terim'e güzel izi için teşekkürler. Her zaman bir aslan ve aileden biri olarak kalacaksın” ifadelerine yer verildi.

Fatih Terim, Al-Shabab'ın başında görev aldığı 23 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 1.74 puan ortalaması yakaladı. Deneyimli teknik adam, özellikle genç oyuncularla kurduğu bağ ve takıma kattığı disiplin ile dikkat çekmişti.

Yıllardır Türk futbolunun en önemli figürlerinden biri olan Terim’in, Al-Shabab’daki kısa ama etkili döneminin ardından kariyerine hangi yönde devam edeceği ise merak konusu. Kulüpten yapılan açıklamada, veda havası kadar bir vefa mesajı da öne çıkarken, “Her zaman bir aslan ve aileden biri” vurgusu, Terim’in kulüpte bıraktığı manevi izlenimin altını çizdi.