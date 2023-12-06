İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Akşener’in gündeminde enflasyon, asgari ücret ve seçimlerde ittifak konuları yer aldı. Hükümeti enflasyon sebebiyle eleştiren Akşener, “Erdoğan, geçen sene yine bu zamanlar yani, 2022 yılını geride bırakırken bir açıklama yapmıştı. Demişti ki, ‘2023’te herkes hesabını yüzde 20’ler seviyesindeki bir enflasyona göre yapsın.’ Peki ne oldu? Bu haftanın başında enflasyon verileri açıklandı. Erdoğan’ın 2023 yılı için yüzde 20’ler seviyesinde öngördüğü enflasyon, ENAG’a göre yüzde 129’lara, İstanbul Ticaret Odası’na göre yüzde 74’lere, hatta TÜİK’e göre bile yüzde 62’lere ulaştı. Yani büyük ekonomist Erdoğan’a inanıp hesabını yüzde 20'lere göre yapanlar her zamanki gibi boşa düştü” ifadelerini kullandı.

Maaş zamlarının yıl içerisinde 4 defa yapılması önerisinde bulunduklarını hatırlatan Akşener, “Hatırlarsınız geçtiğimiz yıllarda enflasyonun durdurulamaz yükselişi karşısında asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yılda iki defa zam yapılıyordu. Hatta buna rağmen yapılan maaş zamları daha bir sonraki aya kalmadan eriyordu. Hatta bu yüzden biliyorsunuz biz de zamların yılda 2 defa değil 4 defa yapılmasını önermiştik. Peki iktidar ne yaptı? Bu sayıyı arttıracağına tam tersine düşürmeyi tercih etti. Biz bu rezaleti ilk olarak Çalışma Bakanı’ndan duymuştuk. Geçen hafta da Erdoğan açıklamayla teyit etti. 2024 yılı itibarıyla maaşların 6 ayda bir değil, 12 ayda bir zamlanacağını söyledi. Yine engin bilgisini konuşturdu, ‘Bir kez verilecek zamla bu iş biter’ dedi. Belli ki bu arkadaşımız çalışanların işini bitirmeye kafayı koymuş. Bu kararı hangi gerekçeyle aldınız? Erdoğan geçen seneye göre ne değişti? Enflasyon yüzde 20’lere mi düştü? Hayat pahalılığı mı azaldı? Alım gücümüz mü arttı? Milletimiz rahata mı erdi?” diye konuştu.



"Açlık sınırı altındaki bir ücret, kesinlikle kabul edilemez"

Akşener konuşmasına şöyle devam etti:

“İYİ Parti olarak biz de kendi hesabımızı yaptık. Öncelikle biz asgari ücretin ocak ve temmuz aylarında yılda iki defa belirlenmesi konusunda ısrarlıyız. Asgari ücret tespit edilirken de mevcut asgari ücretin değil, Türk-İş’in açlık sınırının baz alınması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bize göre milletimiz için açlık sınırı altındaki bir ücret kesinlikle kabul edilemez.”



"Asgari ücret talebimiz 2024 yılı Ocak ayı için 17 bin lira"

Asgari ücret taleplerinin ocak ayı için 17 bin lira olduğunu açıklayan Akşener, "İYİ Parti olarak hem çalışanlarımızı hem de işverenlerimizi gözeten makul asgari ücret talebimiz 2024 yılı Ocak ayı için 17 bin lira; temmuz ayı için ise 20 bin 500 liradır. Ancak iktidarın müthiş öngörü yeteneğini de hesaba kattığımızda yılın ilk yarısındaki enflasyonun bu arkadaşların hedeflediği oranın üzerinde gerçekleşmesi durumunda oluşacak refah kaybı da temmuz ayında öngörülen asgari ücret miktarına mutlaka ilave edilmelidir" dedi.



“Demokratik Milli Yükseliş yolculuğunu başlatmanın gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz”

İYİ Parti’nin ittifak kapılarını tamamen kapatmasına ilişkin ilk kez konuşan Akşener, “Sıfır toplamlı ittifak düzenine karşı başlattığımız kutlu mücadele artık yeni bir aşamaya geçti. Medya operasyonlarıyla, baskılarla, iftiralarla, tehditlerle beslenip büyütülen iki kutuplu siyasetin karşısında Türkiye’nin demokratik milli yükseliş yolculuğunu başlatmanın gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz” şeklinde konuştu.



“İki gündür izliyorum birbirlerinden farkları yok”

İYİ Parti olarak zorlu bir süreçten geçeceklerini dile getiren Akşener, “Bugünden sonra da bizi gül bahçeleri beklemiyor. Tam tersine önümüzde dikenlerle, sırtlanlarla, haşerelerle dolu çetin bir yol var. Bu yolda övgü süsü verilen iftiralar duyacağız. Çiçek demetlerinin ardına gizlenen tehditler alacağız. Yüzümüze gülüp tetikçilerini üzerimize salanları göreceğiz. Ancak şunu çok iyi biliyorum ki dün olduğu gibi bugün de bunların hepsine dişimizi sıkacak, göğsümüzü gereceğiz. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte de tüm güçleriyle üzerimize gelecekler. Televizyonlarıyla, kalemşörleriyle, kerameti kendinden menkul kanaat önderleriyle, maaşlı yorumcularıyla tekrar tekrar yaylım ateşine tutacaklar. Her iki taraf birlikte yapacak. Bu ülkede kimseye yaranamıyoruz milletimizden başka. Ortak noktaları bizim hür ve müstakil olarak seçime girmemizi engellemek. İki gündür izliyorum birbirlerinden farkları yok” ifadelerini kullandı.