Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz aylarda hizmete açtığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Afet İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen muhtarlarla istişare toplantısına ev sahipliği yaptı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, yerel yönetimlerin en önemli paydaşlarından olan muhtarlarla bir araya gelerek afet öncesi alınabilecek önlemler, mahalle afet konteynerlerinin kullanımı ve mahalle afet gönüllülüğü gibi konularda istişarelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in kentte güç birliğine büyük önem verdiğini hatırlatan Afet İşleri Dairesi Başkanı Fatih Işık, kentteki tüm mahalle muhtarlarıyla bir araya gelmeyi hedeflediklerini söyledi.

Mahallelerdeki afet ve diğer acil durumlarla ilgili ihtiyaçları doğrudan muhtarlarla görüşerek tespit ettiklerini anlatan Işık, afet öncesi çalışmaları muhtarlarla koordine olarak yürüteceklerini belirtti.