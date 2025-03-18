Finansman Erişimi Zorlaştı

Akın Tekstil tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, konkordato başvurusunun temel sebebi olarak azlık pay sahiplerinin şirket aleyhine açtıkları davalar gösterildi. Bu davalar sonucunda şirketin finansman kaynaklarına erişimi zorlaşmış, bankalar nezdinde yaşanan güven kaybı nedeniyle işletme sermayesi bulmak imkansız hale gelmiştir.

Açıklamada, "İçinde bulunduğumuz sektör itibariyle müşteri siparişinden tahsilat aşamasına kadar 4-5 aylık bir süreç geçmektedir. Bu süre boyunca işletme sermayesinin yetersizliği, dış finansman ihtiyacını kaçınılmaz kılmaktadır. Ancak mevcut finansman sıkıntıları, üretim faaliyetlerinin aksamaması için gerekli olan tedarik zincirinin bozulmasına ve borç ödeme kapasitesinin azalmasına yol açmıştır" ifadelerine yer verildi.

Mahkemeden Geçici Mühlet Kararı

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 18 Mart 2025 tarihinde şirketin başvurusunu değerlendirerek 3 aylık geçici mühlet kararı aldı. Karar kapsamında geçici konkordato komiserleri atanarak tedbir kararları uygulamaya konuldu. Bu süreçte şirket, bankalar ve diğer alacaklılarla borçların yeniden yapılandırılmasına yönelik görüşmeler gerçekleştirecek.

Şirket yetkilileri, mahkemeye sunulan rapor doğrultusunda borçların makul vadelerle ödenmesi ve işletme sermayesinin düzenlenmesi için gerekli adımların atılacağını belirtti. Kamuoyunun bu süreçle ilgili gelişmeler konusunda bilgilendirilmeye devam edileceği vurgulandı.

Hisseler Düşüşe Geçti

Konkordato kararının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmasının ardından, Akın Tekstil'in Borsa İstanbul'da işlem gören hisseleri %9,99 oranında değer kaybederek düşüş yaşadı.

Akın Tekstil’in Tarihçesi

1956 yılında Rüştü Akın ve Haydar Akın tarafından Bakırköy'de kurulan Akın Tekstil, sektöründe pek çok yeniliğe öncülük eden bir şirket olarak biliniyor. Uzun yıllar boyunca hem Türkiye pazarında hem de uluslararası arenada faaliyet gösteren şirket, hazır giyim üretimi ve ihracatı konusunda önemli bir yer edinmişti. Ancak son dönemde yaşadığı finansal sıkıntılar, konkordato sürecine girmesine neden oldu.