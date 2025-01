Halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. için Vakıf Yatırım ve Tera Yatırım’ın konsorsiyum liderliğinde gerçekleşecek halka arz için talep toplama işlemleri 17 Ocak 2025 tarihine kadar sürecek.

1986 yılında kurulan ve taahhüt işleri ile başladığı faaliyetlerini zaman içinde farklı bir kulvara dönüştürerek Türkiye ve yurtdışında farklı alanlarda projeler geliştiren ve bu anlamda önde gelen yatırım şirketi haline gelen Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.’nin talep toplama işlemleri başladı.

Halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. için Vakıf Yatırım ve Tera Yatırım’ın konsorsiyum liderliğinde gerçekleşecek halka arz için talep toplama işlemleri 17 Ocak 2025 Cuma gününe kadar sürecek.

66.841.328 TL nominal değerli kısmı sermaye artırımı ve 28.646.284 TL nominal değerli kısmı tek ortak Akfen Holding A.Ş.’nin pay satışı suretiyle olmak üzere toplamda 95.487.612 TL nominal değerli payların pay başına 38,70 TL fiyatla halka arzı suretiyle gerçekleştirilecek.

Halka arzdan elde ettiği kaynağı yeni yatırımların finansmanında, finansal borçluluk seviyesinin azaltımında ve devam eden faaliyetleri için işletme sermayesi gereksiniminde kullanacak olan Akfen İnşaat, halka arz sonrasında %15 oranında halka açıklığa sahip olacak. Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş., Borsa İstanbul’da “AKFIS” kodu ile işlem görecek.

“GELENEKSEL İNŞAAT ŞİRKETİNİN DIŞINDA GELİR YAPISINA SAHİP”

Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, “Akfen İnşaat'ın iş modeli, geleneksel inşaat şirketlerinden oldukça farklı bir yapıya sahip. Şirketimizde Kamu-Özel İşbirliği projeleri gibi uzun vadeli, öngörülebilir nakit akışı sağlayan, sürdürülebilir yatırımlar üzerine odaklandık. Bugün sahip olduğumuz yatırım portföyümüz, belirli bir koridor dahilinde enflasyon değişimlerine karşı korunaklı kira ödemeleri ve kamu kuruluşlarının sözleşme tarafı olmaları noktasında düzenli ve öngörülebilir gelir akışı açısından önemli bir güvence sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Bu özellikleriyle Akfen İnşaat’ın yatırımcı gözünde öne çıkacağını düşündüklerine dikkat çeken Selim Akın, ”Özellikle enflasyon koruması altına alınmış uzun vadeli kira gelirlerini, hem iç hem de dış piyasalarda sağlık ve eğitim alanlarında yeni KÖİ projelerine, yaşlı bakım evleri ve bağımlılık merkezleri gibi sosyal altyapı projelerine ve öğrenci yurdu, turizm tesisi ve buna benzer gayrimenkul projelerine yatırım yaparak kullanmayı ve şirketin bu stratejiyle büyümesini hedefliyoruz” diye konuştu.

491 MİLYON DOLARLIK TAAHHÜT PROJESİ YÜRÜTÜYOR

Bir yandan enflasyon korumalı gelirlere sahip portföyünü çeşitlendiren Akfen İnşaat, diğer yandan da toplam değeri 491 milyon dolar olan projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Şirketin taahhüt projeleri arasında Bodrum’da 29 villadan oluşan Yalıkavak Loft Projesi ile Muğla Milas’daki 464 üniteli Kıyıkışlacık turizm projesi bulunuyor. Akfen İnşaat, Hırvatistan’ın Zagreb şehrinde depremden zarar gören tarihi The Sisters of Mercy Hastanesi’nin restorasyonu kapsamında 2 adet binanın yeniden yapımını ve 4 adet binanın renovasyonunu gerçekleştirirken, aynı zamanda 600 yataklı İskenderun Devlet Hastanesi ve 600 yataklı Amasya Devlet Hastanesi’nin inşaatını da sürdürüyor. Akfen İnşaat, Hatay’daki Altınözü, Erzin ve Payas’ta her biri 50 yataklı olan 3 acil durum hastanesinin inşaat işlemlerini tamamladı.