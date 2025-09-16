Göntem’in emniyetteki işlemleri devam ederken, sürecin tamamlanmasının ardından Anadolu Adliyesi’ne sevk edileceği öğrenildi.

Kızılcık Şerbeti’nin senaryosunu kaleme alan senaristlerden Merve Göntem, 2020 yılında bir dijital platformda yayınlanan "Çıplak" dizisinin senaristliğini de üstlendi. Göntem, Eylül karakteriyle ilgili yaptığı açıklamada şu sözleri kullanmıştı:

"Yaşadığı mahallede babaannesiyle yaşadığı evinden hayatta bir şekilde kendince birtakım masalara oturmak için birtakım ortamlara girmek için bir hayalini gerçekleştirmek için Galler'e gitmek için eğlenceli bir yol seçmiş gibi geliyor bana. Eylül'ün hikayesi aslında düşme hikayesi değil. Eylül, para karşılığında seks yapmasından dolayı rahatsızlık duymuyor. Paraları sayarken mutlu. Galler'e gitme gibi bir motivasyon koymuş kendine."